Neuer einphasiger Wechselrichter für internationale Märkte von Kostal

Auf den internationalen Märkten sind einphasige Wechselrichter gefragt. Daher startet Kostal nun die Fertigung des Plenticore MP G3. Das Gerät kann als Photovoltaik-, Hybrid- oder Batterie-Wechselrichter dienen.

Kostal Solar Electric startet die Produktion seines neuen einphasigen Wechselrichters Plenticore MP G3 am Standort Hagen in NRW. Der neue Wechselrichter deckt einen Leistungsbereich von 3 bis 7 kW ab und ist damit insbesondere für kleine und mittlere PV-Anlagen geeignet. „Mit dem Plenticore MP G3 liefern wir eine innovative Lösung für das Repowering einphasiger PV-Anlagen. Dank der skalierbaren Leistungserweiterung können Nutzer ihr Energiesystem jederzeit an veränderte Anforderungen anpassen – ohne großen Installationsaufwand oder zusätzliche Hardware“, sagt Andreas Schmalenberg, Senior-Produktmanager bei Kostal Solar Electric.

Zu den wichtigsten Features des neuen Wechselrichters zählen neben der flexiblen Erweiterbarkeit die vielseitige Nutzungsmöglichkeiten als Photovoltaik-, Hybrid- oder Batterie-Wechselrichter. Ferner verfügt das Gerät über bis zu drei MPP-Tracker, ein Schattenmanagement und soll einfach in bestehende Systeme integrierbar sein. Es soll laut Hersteller sowohl für Neuinstallationen als auch die Nachrüstung von Altanlagen geeignet sein.

Plenticore MP G3 bietet DC-Kopplung und Hochvolttechnologie

Die DC-Kopplung und Hochvolttechnologie sollen für minimale Wandlungsverluste und höchste Speicher-Effizienz sorgen. Ferner bleibt in Kombination mit der optionalen Ersatzstromfunktion die Stromversorgung auch bei Netzausfall erhalten. Zudem bietet er zusätzliche Sicherheit durch den optionalen DC-Überspannungsschutz. „Mit dem Produktionsstart des Plenticore MP G3 reagieren wir gezielt auf den Bedarf internationaler Märkte, in denen einphasige Systeme stark nachgefragt sind“, sagt Lars Brinkmeyer, verantwortlich für internationale Märkte bei Kostal.

Zudem ermöglicht der Wechselrichter im Zusammenspiel mit dem Kostal Smart Energy Meter ein Monitoring via Kostal Solar Portal, automatische Updates und Kompatibilität zu zahlreichen Batteriespeichern und Wärmepumpen. Zusammen mit der einphasigen Wallbox Enector 7.4 und dem Smart Meter bietet der neue Wechselrichter ein Gesamtsystem für erneuerbare Eigenstromerzeugung und E-Mobilität aus einer Hand.

Quelle: Kostal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH