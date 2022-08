Bei der Ausschreibungsrunde für Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden am 1. August konnte die Bundesnetzagentur nur ein gutes Viertel des Ausschreibungsvolumens bezuschlagen. Der durchschnittliche Zuschlagswert ist gegenüber der Aprilausschreibung gestiegen.

Die Bundesnetzagentur hat die Zuschläge der Ausschreibung für Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden (Solarausschreibung des zweiten Segments) zum Gebotstermin 1. August 2022 bekanntgegeben.

Die Ausschreibungsrunde für Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden war erneut deutlich unterzeichnet. Dies lag nach Ansicht der Bundesnetzagentur wie in der Vorrunde an dem sehr hohen Ausschreibungsvolumen von 767 MW. Denn im Jahr 2021 hat der Bund insgesamt nur 300 MW ausgeschrieben. Die eingereichte Gebotsmenge lag in etwa mit 214 MW auf dem Niveau der Vorrunde (212 MW). Es gingen 115 Gebote ein.

106 Gebote für Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden bezuschlagt

106 Geboten mit einem Volumen von 201 MW hat die Bundesnetzagentur einen Zuschlag erteilt. Die im Gebotspreisverfahren ermittelten Zuschlagswerte liegen zwischen 8,20 ct/kWh und 8,91 ct/kWh. Der mengengewichtete Durchschnittswert liegt bei 8,84 ct/kWh und ist damit gegenüber der Vorrunde (8,53 ct/kWh) gestiegen.

Regional verteilen sich die Zuschläge insgesamt ausgewogen. Projekten in 14 Bundesländern hat man Zuschläge erteilt. Die meisten Zuschläge gingen an Projekte in Nordrhein-Westfalen (52 Zuschläge/ 52 MW Zuschlagsmenge), gefolgt von Sachsen-Anhalt (14 Zuschläge/ 35 MW Zuschlagsmenge) und Brandenburg (15 Zuschläge/ 22 MW Zuschlagsmenge). Es mussten sieben Gebote aufgrund von Formfehlern vom Verfahren ausgeschlossen werden.

Die Ergebnisse der Ausschreibung für Solaranlagen des zweiten Segments sind auf der Internetseite der Bundesnetzagentur unter dem nebenstehenden Link zu finden. Die nächste Ausschreibungsrunde für Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden findet am 1. Dezember 2022 statt. Das Ausschreibungsvolumen dieses Termins entspricht dem Durchschnitt der Gebotsmenge der zugelassenen Gebote der beiden Ausschreibungen des Jahres 2022 zum 1. April und 1. August. Dies sind 202.292 Kilowatt. Die beihilferechtliche Genehmigung der Mengen dieser Ausschreibungsrunde durch die Europäische Kommission steht noch aus.

23.8.2022 | Quelle: Bundesnetzagentur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH