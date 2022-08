Für die Fernwärmeversorgung im dänischen Frederikssund soll eine Abwasser-Wärmepumpe mit 2,5 MW Leistung der örtlichen Kläranlage Wärme entziehen.

In diesem Sommer sicherte sich der dänische Spezialist für erneuerbare Energien Aalborg CSP einen weiteren Auftrag im Fernwärmebereich: eine schlüsselfertige Abwasser-Wärmepumpe. Der Auftrag wird von Eon Dänemark vergeben und dient der Wärmeerzeugung von Frederikssund. „Wärmepumpen sind und werden immer mehr zu einer gefragten Technologie in den dänischen Fernwärme-Systemen, aber auch bei unseren deutschen Nachbarn, denn sie gelten heute als wichtiger Bestandteil der Energiewende Dänemarks, Deutschlands und weltweit“, sagt Sofie Lambrechtsen Larsen, zuständig für Marketing und Kommunkation bei Aalborg CSP. „Der Auftrag von Eon Dänemark besteht aus einem Turn-Key-Vertrag über eine Wärmepumpe inklusive zugehörigem Wärmetauscher-, Rohrleitungs- und Reinigungssystem. Dieses System entzieht dem gereinigten Abwasser die Restwärme, bevor dieses anschließend in den Roskilde Fjord abgeführt wird.“

Abwasser-Wärmepumpe von Aalborg CSP speziell gefertigt

Die Wärmepumpe hat eine maximale Leistung von rund 2,5 MW. Zudem enthält sie das natürliche und vollständig abbaubare Kühlmittel Ammoniak. Die Wärmepumpe hat der Hersteller speziell für das Eon-Projekt in Frederikssund angefertigt. Sie soll einen hohen COP (Coefficient Of Performance) gewährleisten. Die örtliche Abwassertemperatur schwankt im Laufe des Jahres. Dabei zielt die Wärmepumpe darauf ab, rund 7 °C als Quelltemperatur nutzen zu können. Mittels der Wärmepumpe wird eine Fernwärmetemperatur von maximal 75 °C erreicht. Die produzierte Temperatur schwankt je nach Jahreszeit und liegt meist bei rund 70 °C.

Es ist laut Aalborg CSP eine echte Win-Win-Situation, die Restenergie aus dem Abwasser zu recyceln und gleichzeitig den zunehmenden Anteil an Ökostrom aus dem Stromnetz zu nutzen. So ist es für die aquatische Umwelt positiv, dass man die Austrittstemperatur des gereinigten Abwassers senkt. Denn damit ist es näher an der ursprünglichen Wassertemperatur des Fjords, in den es fließt. Ebenso positiv ist es für die Fernwärmeverbraucher, da die relativ hohe Temperatur des Abwassers für eine stabilere und nachhaltigere Energieversorgung sorgt. Darüber hinaus ist das System flexibel konzipiert, sodass Änderungen der Wärmequelle möglich sind und damit die Bankfähigkeit der langfristigen Investition gesichert wird. Ein möglicher zukünftiger Wechsel der Wärmequelle kann es der Anlage ermöglichen, Außenluft als Energiequelle zu nutzen, sollte die Kläranlage im Zusammenhang mit Änderungen des Abwasserplans stillgelegt werden.

Die Nutzung von Abwasser als Energiequelle ist keine neue Technologie, aber es ist eine technische Herausforderung, solche Anlagen mit hoher Zuverlässigkeit zu konstruieren und somit einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Aalborg CSP hat daher gründliche Studien durchgeführt, um alle Herausforderungen in Bezug auf die endgültige Anlageninstallation für Eon in Frederikssund zu bewältigen. Die verwendeten Abwasserfilter, die speziellen Wärmetauscher samt zugehöriger Automation und weiteren Systemkomponenten sind demnach alle von sehr hoher Qualität, um der Verwendung von aggressivem Abwasser standhalten zu können.

Eckdaten des Abwasser-Wärmeprojektes in Frederikssund

Auftraggeber: Eon Dänemark

Leistung der Wärmepumpe: 2,5 MW

Systemlieferant: Aalborg CSP A/S

Lieferumfang: Schlüsselfertiger Anlage nach EPC-Vertrag inklusive Integration

Standort: Frederikssund, Dänemark

Maximale Temperatur: 75 °C

Art der Wärmepumpe: Ammoniak-Wärmepumpe mit einen Zwei-Stufen-Kompressor

Lebenserwartung: 25 Jahre

Abwasser-Wärmepumpen sind auch in Deutschland für die Fernwärmeerzeugung eine vielversprechende Option.

