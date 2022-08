The Mobility House ist jetzt aktives Mitglied der europäischen Strombörse Epex Spot SE. Das Unternehmen vermarktet Flexibilitäten von 4.500 Elektroautobatterien in der Größenordnung von 100 MW.

The Mobility House ist ab sofort aktives Mitglied der europäischen Strombörse Epex Spot SE. Bereits seit 2016 vermarktet das Technologieunternehmen über seine EV Aggregation Platform die Flexibilitäten von stationären (first- und second-Life) und mobilen Elektroautobatterien an den europäischen Energie- und Leistungsmärkten. Beim Kurzfristenergiehandel erfolgte dies bislang jedoch über den Marktzugang eines langjährigen engen Partners. Da Vehicle-to-Grid (V2G) Anwendungen durch erste bidirektionale Fahrzeuge und Ladestationen realer werden, ist die aktive und direkte Teilnahme als offizielles Börsenmitglied nach Ansicht des Unternehmens zwingend. Denn so kann man die spezifische Flexibilität von Elektroautos ohne Alterung der Batterie bestmöglich handeln. Mit diesem Schritt will The Mobility House die Weiterentwicklung der eigenen Systeme und Algorithmen sicherstellen. Somit will man dem rasanten Zuwachs gerecht werden. Dieser betrifft sowohl die Verfügbarkeit von Elektroautobatterien und den Flexibilitätsbedarf im elektrischen Energiesystem als auch die Anforderungen der OEM-Partner.

EV Aggregation Platform als technologische Grundlage

Basis für die Teilnahme an den Energiemärkten ist die eigens entwickelte Technologie in und um die sogenannte EV Aggregation Platform. Ähnlich wie Teslas Autobidder Software für Stationärspeicher, erschließt die Plattform von The Mobility House das Speicher- und Flexibilitätspotenzial spezifisch von mobilen Elektroautobatterien. Dadurch dienen Elektrofahrzeuge nicht mehr nur der Fortbewegung, sondern erbringen während ihrer Standzeiten wertvolle Energie-, Netz- und Systemdienstleistungen. Das so genutzte riesige Flexibilitätspotenzial ermöglicht signifikante Erlöse pro Fahrzeug und kompensiert sogar die Kosten des Fahrstroms. Aktuell kommt die Technologie in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden sowie bald in Großbritannien und den USA zum Einsatz.

Die von The Mobility House entwickelte EV Aggregation Platform ist zentraler Bestandteil des gesamten angebotenen Ökosystems im Bereich Smart Charging und Vehicle-to-Grid-Integration. Die Plattform wird zudem bald auch in Produkten genutzt werden, die sich an Privatkund:innen richten. Kund:innen können so zukünftig direkt von der Teilnahme an den Energiemärkten profitieren und das Speicher- und Flexibilitätspotenzial ihres Elektroautos dem Markt zur Verfügung stellen. So kann jede:r Fahrer:in einen Beitrag zur Transformation des Verkehrs- und Energiesektors leisten und zusätzlich finanzielle Vorteile generieren. The Mobility House bietet die entwickelte Technologie dabei auch Partnern als White Label Lösung an.

25.8.2022 | Quelle: The Mobility House | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH