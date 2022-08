Die Aufträge betreffen laut ADS-Tec Energy in erster Linie die batteriegepufferten Ultraschnellladesysteme, aber auch stationäre Speichersysteme für gewerbliche und industrielle Anwendungen sind gefragt.

ADS-Tec Energy hat den Auftragsbestand für seine Produkte im Geschäftsjahr 2022 seit der Veröffentlichung der ersten Finanzprognose am 28. April 2022 stark erhöhen können. Bereits in den ersten Monaten 2022 hatte man einen hohen Auftragsbestand von mehr als 60 Millionen Euro gemeldet. In der Zwischenzeit hat sich dieser auf mehr als 175 Millionen Euro erhöht.

Die Aufträge betreffen laut Unternehmen in erster Linie die batteriegepufferten Ultraschnellladesysteme, aber auch stationäre Speichersysteme für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Aus vertraglichen Gründen gibt der Speicherhersteller konkrete Kunden und Projekte zum jetzigen Zeitpunkt nicht öffentlich bekannt. Die aktuellen Probleme in der Lieferkette und die sehr langen Lieferzeiten für bereits bestellte Produkte werden dazu führen, dass sich die Umsätze im Jahr 2022, wie bereits angekündigt und geplant, auf die letzten Monate des Jahres konzentrieren werden. Die bisherigen Umsatzprognosen für 2022 werden durch den erhöhten Auftragsbestand nicht beeinflusst, da die Umsätze aus den neuen Aufträgen im Jahr 2023 vorgesehen sind.

„Mein Team und ich sind sehr erfreut über den massiven Anstieg der Bestellungen, insbesondere in diesen extrem unsicheren Zeiten. Dieses Kundenvertrauen sehen wir als Bestätigung unserer Strategie und Arbeit.“, sagt Thomas Speidel, CEO von ADS-Tec Energy. „Unsere Produktion ist bereits auf das zusätzliche Volumen vorbereitet. Zusammen mit unseren starken Lieferanten und Partnern sind wir zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, die Verfügbarkeit wichtiger Materialen für die Produktion sicherzustellen. Hier ist die Fähigkeit von ADS-Tec Energy, alle Entwicklungsstufen zu beherrschen, ein echtes Unterscheidungsmerkmal. Dennoch werden Inflation, Ressourcen- und Materialknappheit uns und die gesamte Branche weiter beschäftigen; eine Normalität ist nicht in Sicht.“

26.8.2022 | Quelle: ADS-Tec Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH