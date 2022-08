Der Projektentwickler Q Energy France, Tochter der kürzlich gegründeten Q Energy Solutions SE, baut ein schwimmendes 66-MW-Solarprojekt auf einer ehemaligen Kiesgrube im Nordosten Frankreichs.

Q Energy gab heute bekannt, dass es grünes Licht für den Bau eines schwimmenden Solarkraftwerks mit 66 MW Leistung in Frankreich erhalten hat. Es handelt sich um die bisher größte geplante schwimmende Photovoltaik-Anlage in Frankreich. Das Floating-PV-Projekt wurde von Q Energy France entwickelt, der französischen Tochtergesellschaft der kürzlich gegründeten Q Energy Solutions SE, einer Unternehmensgruppe für grüne Energiekraftwerke, die zu dem koreanischen Unternehmen Hanwha Solutions gehört.

Q Energy France hat bei der jüngsten PPE2-Ausschreibung der französischen Regierung mit einem Gesamtvolumen von 339 MW den ersten Platz in dieser Ausschreibungsrunde belegt. Darunter befindet sich auch das künftige schwimmende Solarkraftwerk Les Ilots Blandin. Dieses ist nicht nur nach Angaben des Unternehmens das größte in Frankreich, sondern auch das zweitgrößte in Europa. Das Projekt verfügt nun über alle Genehmigungen sowie einen gesicherten Tarif. Damit ist der Weg frei für den Baubeginn in der ersten Jahreshälfte 2023.

Größte schwimmende Photovoltaik-Anlage in Frankreich auf mehreren Inseln verteilt

Der Solarstrom soll auf mehreren Inseln entstehen, die sich über ein 127 Hektar großes Gelände ehemaliger Kiesgruben erstrecken, die man 2020 stillgelegt hat. Die Photovoltaik-Module will man auf Schwimmern befestigt. Sie bilden Inseln, die an den Ufern oder auf dem Boden der Gruben verankert sind. Die Inbetriebnahme der Floating-PV-Anlage ist für Mitte 2024 geplant.

Schwimmende Solarenergie ist eine clevere Lösung zur Nutzung von Industriebrachen. Seit 2018 entwickelt Q Energy France schwimmende Photovoltaik-Projekte, vor allem in ehemaligen Steinbrüchen oder Kiesgruben. Das Unternehmen verfügt derzeit über eine Entwicklungspipeline von mehr als 200 MW an schwimmenden PV-Projekten. Q Energy strebt an, ein führender Akteur in diesem Sektor in Frankreich zu werden und ist mit seiner aktuellen Pipeline bereits einer der wichtigsten Entwickler von schwimmenden PV-Projekten.

Auch in Deutschland sind immer mehr schwimmende PV-Projekte in der Planung und Realisierung.

