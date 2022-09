WPD will mit Wind und Solar weiter kräftig wachsen

Der Solarpark- und Windparkentwickler WPD will sein aktuelles Portfolio in Deutschland auf 4,5 Gigawatt in den kommenden vier Jahren verdoppeln und sucht dringend personelle Verstärkung.

Das Bremer Energieunternehmen WPD will nach dem Verkauf seines Offshore-Geschäftes in den Bereichen Solar und Wind stark expandieren. Wie Vorstand Björn Nullmeier dazu sagte, diene der Verkauf der Absicherung des PV-Geschäftes und der Onshore-Windenergie. „Neben dem Ausbau der Projektierung und der Verstärkung der Teams planen wir, den heutigen 2,3 GW-Eigenbestand in den nächsten drei bis vier Jahren zu verdoppeln.“ Es gehe darum, bundesweit eine 4,5 GW Projektpipeline für Wind und Solar umzusetzen,

Zu diesem Zweck sucht das Unternehmen ferner neue Mitarbeiter in sämtlichen Bereichen der Projektentwicklung, im Bau und im Betrieb. Das gelte für Deutschland, aber auch alle 60 Auslandsstandorte. Gefragt seien dabei „in erheblichem Maße qualifizierte Fachkräfte und Berufseinsteiger“.

Vergangenes Jahr hat wpd national 22 Projekte in Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Hessen und Schleswig-Holstein mit einer Kapazität von 380 MW finanziert. Die Projekte seien teilweise bereits im Bau und werden bis 2023 ans Netz gehen.

International hat WPD im August die Finanzierung des schwedischen Windparks Stöllsäterberget mit der KfW IPEX-Bank erfolgreich abgeschlossen. Der 47,2-MW-Windpark mit acht Anlagen des Herstellers Nordex wird Ende 2023 in Betrieb genommen. Abnehmer des „grünen“ Stroms ist ein großes internationales Tech-Unternehmen, mit dem WPD einen 10-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA) geschlossen hat. Begonnen hat ferner der Aufbau der Anlagen in den finnischen Projekten Karhunnevankangas und Nuolivaara.

Erste Solarparks in Frankreich

„Aber auch in Frankreich arbeiten wir derzeit mit Hochdruck an der Planung und Realisierung einer 2 GW-Pipeline. Allein sieben Windprojekte mit einem Gesamtvolumen von fast 90 MW sind aktuell im Bau, und die Genehmigungen erster Solarprojekte wurden erreicht“, sagt Vorstand Hartmut Brösamle.

In Übersee arbeitet das Team in Nordamerika an Projekten mit insgesamt 1,5 GW, während der größte Windpark Südamerikas mit allein 233 MW in Chile bereits am Netz ist. „Weltweit sehen wir enorme Wachstumsraten auf den asiatischen Märkten. Wir tragen diesem Trend mit Projektentwicklungen in Japan, Taiwan, Südkorea, den Philippinen, Indonesien, Vietnam und der Mongolei in einer Größenordnung von rund 800 MW Rechnung“, so der wpd Vorstand.

22.9.2022 | Quelle: WPD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH