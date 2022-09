Große Solarthermie und Speicher für Schweden

Die schwedische Universität Dalarna will zusammen mit Industriepartnern die Chancen der großen Solarthermie für Schweden ausloten.

In einem Forschungsprojekt untersucht die Universität Dalarna die Optionen, wie große Solarthermie und Speicher Fernwärme für Schweden liefern können. Es geht um große solarthermische Kollektoren-Anlagen in Kombination mit Erdbeckenspeichern, so genannten Pit Thermal Energy Storages (PTES). Diese Saisonalspeicher können Wärme vom Sommer bis zum Winter aufnehmen. Für das Projekt hat die schwedische Energieagentur der Universität 2,8 Millionen Schwedische Kronen zur Verfügung gestellt.

Wie die Universität mitteilte, sei Solarwärme vor allem für kleinere Unternehmen interessant, die teurere Brennstoffe wie Pellets verbrennen. In Dänemark gebe es eine Reihe von Praxisanwendungen. Jetzt will die Universität untersuchen, wie sie auch unter schwedischen Bedingungen funktioniert und ob sie Wärme zwischen den Jahreszeiten speichern kann.

Solarthermie für Fernwärme

„Solarthermie in großem Maßstab wird ein wichtiges Puzzlestück für die künftige Energieversorgung in Schweden und der Welt sein. In Schweden befindet sich einer der führenden Hersteller von Solarkollektoren für solche Systeme, und in Högslätten in der nordschwedischen Stadt Härnösand wird derzeit ein Solarwärmepark errichtet. Natürlich machen die derzeit hohen Energiepreise diese Technologie noch interessanter“, sagt Chris Bales, Professor für Energietechnik an der Universität Dalarna.

Die Universität Dalarna will ferner zusammen mit der Universität Halmstad und dem Unternehmen Absolicon Solar Collector AB untersuchen, wo Fernwärmenetze in Schweden gute Bedingungen für die Aufnahme von Solarthermie aus Großanlagen bieten.

Die Ergebnisse des Projekts sollen auch in das Kursangebot einfließen. Geplant sei ferner, dass die Projektpartner als Gastdozenten auftreten werden. Es werde auch die Möglichkeit für mehrere Abschlussprojekte geben, die in direktem Zusammenhang mit dem Projekt stehen, sagt Chris Bales.

Die Universität Dalarna hat eine lange Tradition in der Forschung auf dem Gebiet der Solarthermie und ist seit den 1980er Jahren ein Zentrum der Forschung auf dem Gebiet der Solarenergie. Die Universität bietet einen Masterstudiengang in Solarenergietechnik an.

27.9.2022 | Quelle: Dalarna University | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

