Wärtsilä nimmt größten Energie-Speicher der Niederlande in Betrieb

Die Giga Buffalo-Batterie im Testzentrum der Wageningen University & Research in Lelystad ist laut Wärtsilä nun vollständig in Betrieb.

Der nach Firmenangaben größte Energie-Speicher der Niederlande hat eine Leistung von 24 MW und eine Speicherkapazität von 48 MWh. Der Energieversorger Eneco nutzt sie, um Schwankungen bei Verbrauch und Erzeugung auszugleichen und die Netzstabilität zu verbessern. Zudem bringt die Verlagerung von Energie in Zeiten mit hoher Nachfrage Mehreinnahmen für den Energieversorger.

Die Giga Buffalo-Batterie nutzt das integrierte und modulare Speichersystem Wärtsilä’s GridSolv Quantum. Dazu gehört auch das die GEMS Digital Energy Platform, ein intelligentes Energiemanagementsystem von Wärtsilä. Sie nutzt maschinelles Lernen, um sowohl historische als auch Echtzeit-Daten zu analysieren und das gesamte System zu optimieren. Wärtsilä ist zudem für die Systemwartung zuständig und gibt eine Leistungsgarantie auf den Speicher.

Wärtsilä feierte die Inbetriebnahme zusammen mit Rob Jetten, Minister für Klima und Energie, und dem CEO von GIGA Storage BV, Ruud Nijs. „Wir freuen uns, dass dieses bahnbrechende Projekt fertiggestellt und in Betrieb genommen werden konnte. Batteriespeicher sind für die Stabilisierung des niederländischen Stromnetzes von entscheidender Bedeutung und für das Erreichen unserer Ziele im Bereich der sauberen Energie unerlässlich“, sagte Nijs.

Einen noch größeren Batterie-Speicher mit einer Leistung von 60 MW gibt es zum Beispiel in Eisenach.

Niederlande werden bis Energie-Speicher mit bis zu 54 GW brauchen

Die niederländische Regierung will die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 49 Prozent und bis 2050 um 95 Prozent reduzieren. Um die fluktuierende Erzeugung von Wind- und Solarenergie auszugleichen, werden die Niederlande dafür laut Berechnungen bis 2050 zwischen 29 und 54 GW Energie-Speicher installieren müssen.

Das Unternehmen Wärtsilä mit Hauptsitz in Helsinki ist vor allem in der Energiebranche und der Schiffahrt tätig. Wärtsilä beschäftigt 17.000 Menschen in 68 Ländern weltweit. Zu den Technologien in der Sparte Wärtsilä Energy gehören Regelkraftwerke, Hybridlösungen, Energiespeicherung und Optimierungstechnologien einschließlich der Energiemanagementplattform GEMS. Zudem erbringt Wärtsilä Dienstleistungen für den Betrieb der Anlagen. Zum Portfolio gehören 76 GW an Kraftwerkskapazität und 110 Energiespeichersysteme.

7.10.2022 | Quelle: Wärtsilä | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH