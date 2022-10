Brüssel will europäische PV-Allianz schmieden

Die EU-Kommission plant eine europäische Allianz der PV-Industrie. So will Europa seine heimische Solarindustrie stärken.

Die EU treibt eine europäische PV-Allianz der Solar-Photovoltaik-Industrie voran. Wie die Brüsseler EU-Kommission mitteilte, will sie die Kapazität der europäischen Solarindustrie massiv ausbauen. Die neue europäische Allianz sei dafür ein wichtiger Baustein, dem die EU-Kommission nun offiziell zugestimmt habe. Damit kann der Aufruf zur Mitgliedschaft in der Allianz im November veröffentlicht werden. Die europäische PV-Allianz soll die Herstellungstechnologien für innovative Solar-Photovoltaik-Produkte und -Komponenten verbessern und so den Einsatz von Solarenergie in der EU beschleunigen. Die EU hatte im Frühjahr eine Offensive für europäischen Solarstrom beschlossen. Darüber hatten die Solarthemen berichtet.

„Um die Ziele Europas im Bereich der erneuerbaren Energien zu erreichen – und um zu vermeiden, dass die Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen durch neue Abhängigkeiten ersetzt wird – gründen wir eine Industrieallianz für Solarenergie“, sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. „Mit Unterstützung der Allianz könnte die EU bis 2025 eine jährliche Solarenergie-Produktionskapazität von 30 Gigawatt über die gesamte PV-Wertschöpfungskette erreichen. Die Allianz wird eine innovative und wertschöpfende Industrie in Europa fördern, die zur Schaffung von Arbeitsplätzen hier führt. Die europäische Solarindustrie hat bereits mehr als 357.000 Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben das Potenzial, diese Zahlen bis zum Ende des Jahrzehnts zu verdoppeln.“

12.10.2022 | Quelle: EU-Kommission | © Solarserver / Solarthemen Media GmbH