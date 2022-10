Enphase schließt Kauf von GreenCom Networks ab

Der Münchener IT-Spezialist GreenCom Networks zählt nun zur kalifornischen Enphase. Damit will der Käufer die Sektorenkopplung im Haus voranbringen.

Speicher- und Wechselrichterspezialist Enphase Energy hat den IT-Spezialisten GreenCom Networks aus München übernommen. Wie die Unternehmen mitteilten, bietet GreenCom Softwarelösungen für das Internet der Dinge (IoT) an. Damit könnten Kunden eine breite Palette von dezentralen Energiegeräten im Haus verbinden und verwalten. Die Technologie des Unternehmens ermögliche zudem die Konvergenz von Sektoren wie Mobilität, Heizung und erneuerbare Energien, um die vollständige Elektrifizierung des Hauses zu erreichen.

„Wir freuen uns, die Übernahme von GreenCom Networks abzuschließen und die Mitarbeiter bei Enphase willkommen zu heißen“, kommentiert Mehran Sedigh, Vice President, Storage Business Unit bei Enphase Energy. „Die anhaltende Energiekrise in Europa veranlasst Regierungen und Hausbesitzer, nach Lösungen zu suchen, die eine Energieversorgung mit vorhersehbaren Kosten gewährleisten. Durch den Einsatz der Softwarelösungen von GreenCom in Verbindung mit den erstklassigen Solar- und Batteriesystemen von Enphase werden Hausbesitzer mehr Kontrolle über ihre Energiekosten haben als je zuvor. Enphase wird seine Investitionen in den schnell wachsenden europäischen Solarmarkt fortsetzen..“

