Intersolar Europe 2024: Neue Photovoltaik-Wechselrichter von Fronius

Dieses Jahr zeigt Fronius auf der Intersolar einen neuen Wechselrichter für Kleingewerbe, Landwirtschaft und Mehrfamilienhäuser. Außerdem hat das Unternehmen die Hybrid-Wechselrichter-Produktfamilie GEN24 erweitert.

Auf der Intersolar Europe 2024 zeigt das österreichische Unternehmen Fronius neue Produkte, Photovoltaik-Komplettsysteme und individuelle Notstromlösungen. Als neuer Wechselrichter für Kleingewerbe, Landwirtschaft und Mehrfamilienhäuser soll der Fronius Verto viel Flexibilität für jedes PV-Projekt bieten. Mit vier MPPT und einem breiten Eingangsspannungsbereich soll er für komplexe Anlagendesigns geeignet sein. Er ist für neue PV-Anlagen oder auch Erweiterungen von bestehenden geeignet. Der Fronius Verto soll dank integrierter Sicherheitskomponenten einen großen Schutz bieten. Zudem soll er durch sein Verschattungsmanagement auf jedem Dach für optimierte Erträge sorgen.

Der Hybrid-Wechselrichter Fronius Symo GEN24 12.0 Plus SC und der Fronius Symo GEN24 12.0 SC, verstärken ab dem dritten Quartal 2024 die GEN24 Produktfamilie. Sie sollen im Eigenheimbereich eine erhöhte AC-Ausgangsleistung bieten und haben die Möglichkeit, höhere PV-Modulströme zu verarbeiten. Die PV-Generatorleistung reicht bis zu 18 kW.

Fronius-Wechselrichter eröffnen zahlreiche Möglichkeiten der Notstromversorgung. So sind alle Mitglieder der Fronius GEN24 Produktfamilie bereits ab Werk mit dem PV Point als Basis-Notstromversorgung ausgestattet, der bei Netzausfall die wichtigsten Verbraucher über eine Steckdose mit Solarstrom versorgt. Das neue Zubehörprodukt PV Point Comfort kann diese Verbraucher nun auch im Netzparallelbetrieb dauerhaft mit Strom versorgen.

Eine hohe Unabhängigkeit und die Versorgung des gesamten Haushalts bietet der Hybrid-Wechselrichter GEN24 Plus dank der Full Backup Option in Verbindung mit einem Batteriespeicher. Den Full Backup Betrieb können Nutzer:innen auf zwei Arten aktivieren. Der Backup Switch ist ein kostengünstiger Schalter zum manuellen Umschalten in den Notstrombetrieb. Eine automatische Umschaltung ermöglicht der Backup Controller. Beide Komponenten lassen sich im Schaltschrank installieren.

Fronius ist auf der The smarter E Europe 2024 mit zwei Messeständen vertreten: Intersolar Europe (Halle 4, Stand B4.310) und Power2Drive Europe (Halle 6, Stand B6.219).

Quelle: Fronius | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH