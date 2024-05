Everfuel will grünen Wasserstoff an deutsches Unternehmen liefern

Unter der Voraussetzung, dass es zum Bau eines Wasserstoffnetzes zwischen Dänemark und Deutschland kommt, plant Everfuel die Lieferung von grünem Wasserstoff an ein deutsches Unternehmen. Der dänische Wasserstoffspezialist und der nicht genannte, potenzielle Partner haben darüber eine Absichtserklärung getroffen.

Der dänische Wasserstoffspezialist Everfuel hat mit einem deutschen Industrieunternehmen eine Absichtserklärung zur Lieferung von grünem Wasserstoff geschlossen. Everfuel teilte den Namen des potentiellen Partners aber nicht mit. Es soll um die Lieferung von rund 10.000 Tonnen grünen Wasserstoffs pro Jahr gehen. Das entspreche der Menge, die ein betriebsoptimierter 100-MW-Elektrolyseur liefern kann. Als Lieferbeginn sei 2028 vorgesehen. Der Kunde plane ferner, den Bezug von grünem Wasserstoff, der als erneuerbare Kraftstoff nicht-biologischen Ursprungs (RFNBO) klassifiziert ist, sukzessive zu erhöhen.

Everfuel will den RFNBO-Wasserstoff aus einem der in Entwicklung befindlichen Elektrolyseur-Projekte in Dänemark liefern. Die Absichtserklärung sei der erste Schritt auf dem Weg zu einer endgültigen kommerziellen Vereinbarung zwischen den Parteien. Diese stehe noch unter verschiedenen Vorbehalten. Dazu zählt die Einrichtung einer Wasserstoff-Pipeline-Infrastruktur zwischen Dänemark und Deutschland, die die Produktionsanlage von Everfuel mit dem Kunden verbinden würde.

„Am 5. April 2024 kündigte die dänische Regierung an, dass sie bereit ist, den Großteil des Investitionsrisikos des dänischen Wasserstoff-Backbone dann zu übernehmen, wenn die Marktteilnehmer ein ausreichendes Engagement zeigen“, sagte Jacob Krogsgaard, Gründer und CEO von Everfuel. Die nun getroffene Absichtserklärung sei ein solches Bekenntnis seitens Everfuel. Das Unternehmen habe in diesem Zusammenhang am 5. Mai 2024 auf die vom dänischen Übertragungsnetzbetreiber Energinet gesetzte Frist zur Reservierung von Backbone-Kapazitäten geantwortet.

