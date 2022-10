IBC Solar baut Geschäft in Polen aus

Das PV-Systemhaus IBC Solar stärkt die Aktivitäten in Polen. Das will sie zudem mit der israelischen Afcon tun.

Die IBC Solar AG stärkt das PV-Geschäft in Polen. Wie das Unternehmen dazu mitteilte, hat die Tochter IBC Solar Energy die Projektrechte an zwei Solarparks in Polen mit einer Gesamtleistung von 120 Megawatt an Afcon Renewable Energy verkauft. Das israelische Energieunternehmen wird ferner die Entwicklung der Projekte bis zur Baureife (RTB) durch Entwicklungsverträge mit lokalen Unternehmern abschließen. „Die Vertragsunterzeichnung ist der Auftakt unserer gemeinsamen Projektaktivitäten mit Afcon, die auch auf andere Länder ausgeweitet werden sollen“, erklärt Patrik Danz, Chief Sales Officer der IBC Solar AG. Der Verkauf an Afcon sei dabei aber nur ein Teil einer mehr als 600 MW umfassenden Projekt-Pipeline in Polen, die IBC kontinuierlich ausgebaut.

IBC Solar hat ferner kürzlich eine neue Tochtergesellschaft in Polen gegründet und damit seine Kapazitäten vor Ort erweitert. „Als Full-Service-Anbieter ist IBC Solar ein erfahrener Partner für Erneuerbare-Energien-Projekte – von der Planung und Realisierung bis hin zum Betrieb und der Wartung. Und das gilt nicht nur für den Solarparkbereich, sondern auch für den Privatkundenbereich, in welchem wir in Polen bereits seit mehreren Jahren erfolgreich tätig sind. Gleiches gilt für den gewerblichen und industriellen Bereich, auf den wir uns aktuell konzentrieren“, erklärt Wojciech Prokopowicz, Geschäftsführer IBC SOLAR Polska.

Polen größter Strommarkt Osteuropas

Erneuerbare Energien gewinnen in Polen zunehmend an Aufmerksamkeit. Der Strommarkt des Landes ist der größte in Osteuropa und einer der Wachstumsmärkte in Europa. Polen hat sich zum Ziel gesetzt, den CO2-Fußabdruck gemäß der verabschiedeten EU-Vorschriften zu verringern, was zu einer raschen Umstellung der Stromerzeugung in dem Land führt. Die polnische Regierung strebt bis 2030 einen Anteil der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien von über 30 Prozent an. Das entspräche einem Zubau von über 50 Prozent in weniger als einem Jahrzehnt.

Israel Raif, Vorsitzender von Afcon, sagte: „Wir schätzen unsere Zusammenarbeit mit IBC Solar sehr. Diese beiden Projekte sind eine wichtige Ergänzung unseres Projektportfolios im Allgemeinen und in Polen im Besonderen. Afcon investiert weiterhin in attraktive solare Großprojekte, und diese Akquisition stärkt unsere Position als wichtiger Akteur auf dem Markt für Erneuerbare Energien in Europa.“

13.10.2022 | Quelle: IBC Solar | © Solarserver / Solarthemen Media GmbH