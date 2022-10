Die Zähler- und Energiemanagementfamilie von Kostal hat Zuwachs bekommen. Die Energy Meter der Serie P und Serie C bieten Basisfunktionen, um den Strombedarf im Haushalt in das Photovoltaik-Monitoring integrieren zu können.

Der Bedarf an zu installierenden Photovoltaik-Anlagen ist groß, außerdem müssen viele Bestandssolaranlagen modernisiert und erweitert werden. Dazu ist laut Kostal ein moderner Energiezähler unverzichtbar. Daher hat das Unternehmen sein Portfolio um zwei Basis-Energiezähler erweitert. Es handelt sich um die beiden neuen Kostal Energy Meter der Serie C und Serie P.

In Kombination mit einem Wechselrichter Plenticore plus die erfassen die Zähler den Strombedarf. Damit sind die Visualisierung und die Berechnung der Eigenverbrauchsquoten der Photovoltaik-Anlage über ein Internet-Portal möglich. Über das Monitoring der PV-Anlage hinaus erfassen die Energy Meter in dieser Kombination auch die Daten für die Batteriesteuerung, die Speicherung und den Verbrauch von überschüssiger PV-Leistung. Die Datenübergabe erfolgt über eine Modbus RTU-Schnittstelle (RS485).

Mit einfach bedienbaren Schnellanschlüssen ausgestattet, sollen die neuen Energy Meter bereits bei der Installation viel Zeit einsparen. Dank ihrer Kompaktheit nutzen sie laut Hersteller kleinsten Raum im Schaltschrank. Denn mit 53 mm beziehungsweise 72 mm Breite und 90 mm Höhe sind die Zähler schlank und schnell verbaut. Für die schnelle Kontrolle sind alle gewünschten Informationen vom Netzverknüpfungspunkt direkt auf dem leicht ablesbaren und einfach handzuhabenden Display aufrufbar.

Erste Mengen der neuen Energy Meter hat Kostal nach eigenen Angaben bereits ausgeliefert. In den kommenden Wochen sollen weitere Lieferungen zur Entspannung der schwierigen Versorgungslage bei den Energy Metern beitragen.

18.10.2022 | Quelle: Kostal Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH