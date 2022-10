Ovum bringt effiziente Luftwärmepumpe auf den Markt

Der Tiroler Wärmepumpenhersteller Ovum Heiztechnik hat eine neue Produktserie entwickelt. Die ACP-Luftwärmepumpe erreicht einen SCOP von 6,02. Es ist laut Hersteller das zurzeit einzige Gerät auf dem Markt, das eine derartig hohe Effizienz aufweist.

Nach zweijähriger Entwicklungszeit ist es dem Team rund um die beiden Geschäftsführer Peter Krimbacher und Martin Fischbacher von Ovum gelungen, eine Luftwärmepumpe mit einem Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) von über 6 herauszubringen. Eigens für die Neueinführung haben die Entwickler:innen einen neuen Heißgas-Vorgang entwickelt. Der neuartige Prozess soll ideale Performancewerte über den gesamten jährlichen Temperaturverlauf gewährleisten. Diese Performancewerte der neuen Produktreihe ACP haben unabhängige Prüfer:innen am Testzentrum in Buchs in der Schweiz Ende August bestätigt.

Auslieferung der neuen Ovum Luftwärmepumpe ab Juli 2023

Neben der Beheizung kann die neue Ovum Luftwärmepumpe auch für die Warmwasseraufbereitung sowie für die Gebäudekühlung eingesetzt werden. Eine Photovoltaik-Anlage in Kombination mit einem intelligenten Systemspeicher, welcher optional installiert werden kann, sorgt für die volle Ausschöpfung des Potenzials. „Wir richten den Blick auf das große Ganze. In unserer Gedankenwelt bilden unsere Wärmepumpen nur einen einzigen Baustein in einer ausgeklügelten Komplettlösung“, sagt Peter Krimbacher. Während der Verkaufsstart der Baureihe noch im Oktober 2022 beginnt, wird die Auslieferung der Wärmepumpen mit 1. Juli 2023 anberaumt.

Zusätzlich zum hohen Wirkungsgrad soll die neue Baureihe aus dem Hause Ovum Heiztechnik auch einen geräuscharmen Betrieb aufweisen. Der Schalldruckpegel beträgt 39,9 Dezibel. Zudem punktet das Kältemittel Propan punktet mit seiner Umweltfreundlichkeit und ermöglicht hohe Vorlauftemperaturen bis zu 70° Celsius. Dadurch sollen die neuen Wärmepumpen zusätzliche Vorteile in der Sanierung bieten. Außerdem legt der Hersteller in der Produktion ein großes Augenmerk auf Regionalität gelegt. 99 Prozent der Komponenten für die neue Ovum Wärmepumpe stammen demnach aus dem europäischen Raum.

Der Seasonal Coefficient of Performance oder kurz SCOP gibt das Verhältnis der erzeugten Heizleistung im Vergleich zur eingesetzten elektrischen Leistung an. Im Gegensatz zum Coefficient of Performance oder kurz COP, welcher ausschließlich an einem einzigen Betriebspunkt ermittelt wird, spiegelt die saisonale Leistungszahl die Performance im gesamten Jahresverlauf wider. Die Messung nach dem Standard EN14825 findet also nicht bei einem einzigen Prüfpunkt statt. Stattdessen definiert man mehrere unterschiedliche Temperaturwerte innerhalb der vier Jahreszeiten. Die neue ACP-Wärmepumpe hat man bei Temperaturen von -10 °C, -7 °C, 2 °C, 7 °C, und 12 °C auf ihre Effizienz geprüft.

