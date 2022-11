DZ4, Anbieter eines Solaranlagen-Mietmodells, wird eine Tochterfirma des Energieunternehmens EnBW. Das Unternehmen operiert dabei weiterhin als eigenständiges Unternehmen und bleibt als Marke erhalten.

Im Jahr 2012 hat DZ4 das Mietmodell für Photovoltaik-Anlagen im Eigenheimsegment auf den deutschen Markt gebracht und seitdem fest etabliert. Nach einem Jahrzehnt beginnt jetzt ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte: Die EnBW, seit 2021 Mehrheitseigner des Hamburger Unternehmens, erhöht ihre Anteile auf 100 Prozent. DZ4 operiert als Tochterfirma von EnBW weiterhin als eigenständiges Unternehmen und bleibt als Marke erhalten.

DZ4 soll als Tochterfirma Neugeschäft-Portfolio von EnBW stärken

Mit zehn Jahren auf dem Markt verfügt der Solarpionier eigenen Angaben zufolge über die längste Erfahrung in der Branche und soll für die EnBW eine Ergänzung des Neugeschäft-Portfolios darstellen. „Solaranlagen und Batteriespeicher sind das Herzstück der privaten Energiewende. DZ4 macht das mit seinem Mietmodell für jede:n möglich. Dieses Angebot passt hervorragend in unser Portfolio und in die aktuelle Zeit“, sagt Jürgen Stein, Innovations-Chef und bei EnBW für die Entwicklung von Neugeschäft verantwortlich.

Bereits 2015 hat sich EnBW erstmals über ihre Venture-Capital-Tochter EnBW New Ventures an DZ4 beteiligt. Im Juni 2021 übernahm EnBW die Mehrheit am einstigen Start-up. Das Unternehmenswachstum von DZ4 setzte sich unter dem neuen Mehrheitsgesellschafter weiter fort: 2022 konnte der Umsatz verdoppelt und mit Greenfinch ein Finanzierungspartner gewonnen werden. In Kombination mit dem starken Marktwachstum sieht man in der hundertprozentigen Übernahme des Solarpioniers den nächsten logischen Schritt für die EnBW.

Neuorganisation im Management

DZ4 stellt sich im Zuge der Neuorganisation auch im Management breiter auf. Das Führungsteam wurde bereits im April durch Christopher McLachlan als COO ergänzt. Er verantwortet das operative Geschäft. Zuvor war McLachlan bei EnBW, Innogy sowie McKinsey in verschiedenen Positionen für die Entwicklung neuer Geschäfte, Produkte und Marktangänge verantwortlich. Diese Erfahrung will er nun in der Weiterentwicklung des Solarpioniers einbringen.

Niklas Winter leitet als CCO den Bereich Sales und Marketing und ist dabei für die gesamtheitliche Customer Experience verantwortlich. Eine noch zu besetzende CFO-Stelle komplementiert die Geschäftsführung. DZ4 Gründer Tobias Schütt wird als Leiter Strategie wichtige Impulse für die Unternehmensentwicklung geben.

2.11.2022 | Quelle: DZ4 | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH