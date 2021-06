Photovoltaik-Anlage zur Miete: EnBW übernimmt Mehrheit beim Pionier DZ-4

Grafik: DZ-4 Seit 2012 bietet DZ-4 Photovoltaik-Anlagen und Speicher zur Miete an.

Im Rahmen einer Finanzierungsrunde übernimmt EnBW die Mehrheit an DZ-4. Das Unternehmen ist Pachtanbieter für Photovoltaik-Anlagen und Speicher und eigenen Angaben zufolge Marktführer in Deutschland in diesem Segment.

Der Pionier für das Mieten einer Photovoltaik-Anlage DZ-4 hat die zur Finanzierung des weiteren Wachstums einen zweistelligen Millionenbetrag eingeworben. Im Rahmen dieser Finanzierungsrunde übernimmt der Energiekonzern EnBW die Mehrheit am Unternehmen, sofern die kartellrechtliche Genehmigung erfolgt. DZ-4 operiert nach Abschluss der Finanzierungsrunde weiterhin als eigenständiges Unternehmen, das Management sowie die Mitarbeiter:innen bleiben erhalten. Als erster bundesweiter Full-Service-Pachtanbieter für Photovoltaik-Anlagen und Speicher bietet DZ-4 Eigenheimbesitzer:innen seit 2012 die Teilhabe an der Energiewende ohne Eigeninvestition. Das Solarstromsystem können diese über 25 Jahre zu einem garantierten monatlichen Festpreis mieten. „Unser Ziel ist es, den Markt auch zukünftig aktiv mitzugestalten, das DZ-4 Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und unser nachhaltiges Wachstum entschieden voranzubringen“, sagt DZ-4 Gründer und CEO Tobias Schütt. „Mit der EnBW als starkem Finanzierungs- und Vertriebspartner bieten sich uns diese Möglichkeiten sowie vielversprechende Synergien“. Von der Nähe zur EnBW wird unter anderem die Kooperation mit der Yello Solar GmbH profitieren. Bereits seit 2017 arbeitet DZ-4 im Rahmen einer White Label-Partnerschaft mit der EnBW-Tochter eng in den Bereichen Vertrieb, Fulfillment und Betriebsführung zusammen. Darüber hinaus bietet die EnBW durch ihre Marke und ihr Netzwerk den Zugang zu sechs Millionen Endkund:innen. Photovoltaik-Anlage mieten immer stärker gefragt Die Nachfrage nach dem Mieten einer Photovoltaik-Anlage und auch der Speicher steigt seit Jahren aufgrund steigender Stromkosten und eines wachsenden Umweltbewusstseins. Der Durchbruch der Elektromobilität in Deutschland gibt der Stromproduktion auf dem eigenen Hausdach einen zusätzlichen Schub. Das große Potenzial von DZ-4 als Begründer des Solaranlagen-Mietmodells in Deutschland hat die EnBW früh erkannt und beteiligt sich bereits seit 2015 über ihren Venture Capital-Arm an den DZ-4 Finanzierungsrunden. „Mit der hervorragenden Marktposition und außergewöhnlich hohen Kundenzufriedenheit hat uns das DZ-4 Team immer wieder überzeugt“, betont Crispin Leick, Managing Director EnBW New Ventures. Eine Untersuchung des TÜV Saarland hat die hohe Servicequalität und Zufriedenheit der DZ-4 Kundinnen und Kunden im März 2021 nochmals bestätigt. 15.6.2021 | Quelle: DZ-4 | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH