Aracari Solar: neuer Investor für Solarparks

Die Unternehmen Aracari und Vestinas haben ein Gemeinschaftsunternehmen zur Entwicklung großer Solarparks in Deutschland gegründet. Es will mittelfristig 500 MW realisieren.

Mit dem Jointventure Aracari Solar hat sich ein neuer Investor für Solarparks in Deutschland formiert. Partner sind laut einer gemeinsamen Mitteilung Projektentwickler Aracari und Vestinas, eine Investitionsgesellschaft der Doric Gruppe. Das Joint Venture will sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Freiflächen-Photovoltaikkraftwerken in Deutschland beschäftigen. Es soll ferner in den nächsten Jahren Solarparks mit insgesamt bis zu 500 Megawatt zur Baureife führen. Das Frankfurter Beratungshaus Capcora agierte bei dieser Transaktion als M&A-Berater auf der Seite von Aracari.

Förderfreie Parks auf mindestens acht Hektar

Die langfristige Partnerschaft sei auf die Entwicklung von innovativen Solarparks in ganz Deutschland ausgelegt. Die Baureife der ersten Projekte erwarten die Partner in der ersten Jahreshälfte 2023. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt dabei auf förderfreien Solarparks mit einer Flächengröße von mindestens acht Hektar im gesamten Bundesgebiet. Neben der eigenen Erfahrung steht dem Joint Venture ein umfassendes Netzwerk in der Photovoltaik, der Immobilien- sowie der Finanzierungsbranche zur Verfügung.

„Ein starker Partner an unserer Seite verschafft uns insbesondere bei der Flächensuche und bei Genehmigungsprozessen einen entscheidenden Vorteil.“ Das sagte Oliver Niedhöfer, Mitgründer und Co-Geschäftsführer von Aracari, bei der Unterzeichnung der Joint-Venture-Vereinbarung. „Strategisch bietet die Kooperation mit Vestinas Solar die Möglichkeit, im boomenden deutschen Solarmarkt weiter zu expandieren.“ Geplant sei, das Projektportfolio weiter auszubauen, Synergien zu nutzen und große Solarparks zu realisieren.

Sibylle Pähler, Geschäftsführerin von Vestinas, kommentiert: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Aracari, die es uns ermöglicht, unser Solargeschäft in der Doric Gruppe weiter auszubauen. Die handelnden Personen bei Aracari verfügen über eine langjährige Erfahrung bei der Umsetzung von Photovoltaikprojekten.“

Andreas Bodensohn, Director bei Capcora, ergänzt: „Das Beteiligungsspektrum für Investitionen in den erneuerbaren Energien hat sich in den letzten Jahren zunehmend geändert. Wir verzeichnen einen starken Trend hin zu frühzeitigeren Investitionen, was eine Chance auf höhere Rendite bedeutet, gleichzeitig aber auch ein aktiveres Asset Management benötigt. Das Joint-Venture-Modell ist eine gute Antwort darauf.“

8.11.2022 | Quelle: Vestinas | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH