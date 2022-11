Commerzbank und Norsk Hydro: 1 GW Photovoltaik in Dänemark

Tochtergesellschaften der Commerzbank und Norsk Hydros planen in Dänemark PV-Großprojekte mit einem Gigawatt zu realisieren. Ausführende ist die dänische GreenGo Energy.

Die Commerzbank und Aluminiumproduzent Norsk Hydro wollen gemeinsam in Dänemark Photovoltaik mit insgesamt einem Gigawatt (GW) Leistung realisieren. Dazu haben die Töchter Commerz Real und Hydro Rein ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet und den dänischen Entwickler GreenGo Energy mit insgesamt 600 Millionen Euro beauftragt.

Im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung wird das Joint Venture Solarprojekte von GreenGo Energy erwerben und die Finanzierung über die Entwicklung und den Bau bis zur Inbetriebnahme übernehmen. Die ersten beiden Solarprojekte hat das Joint Venture bereits erworben. Es handele sich dabei um ein 170-MWp-Projekt an der dänischen Westküste und ein 192-MWp-Projekt im Süden Dänemarks. Der Baubeginn ist ferner für 2024 geplant, die Fertigstellung für 2026.

Dänemark will 20 GW PV bis 2030

Nach Angaben der dänischen Regierung soll bis 2027 der gesamte Strombedarf des Landes aus erneuerbaren Quellen stammen. Die Regierung strebt bis 2030 eine PV-Kapazität von 20 GW an, um die festgesetzten Ziele für 2030 zu erreichen.

„Der dänische Investitionsmarkt für Photovoltaik ist noch relativ jung und entwickelt sich dynamisch.“ Das sagt Barkha Mehmedagic, Global Head of Institutional Sales and Group Treasury bei der Commerz Real. „Dies bietet insbesondere für unsere institutionellen Investoren Wachstums- und Diversifikationspotenziale. Mit Hydro Rein und GreenGo Energy haben wir zudem erfahrene und im skandinavischen Markt fest verwurzelte Partner an unserer Seite.“

„Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der Commerz Real unsere erste Investition in Dänemark bekannt zu geben.“ Das sagt Olivier Giradot, CEO von Hydro Rein. „Dies ist gleichzeitig die erste Solarinvestition von REIN in Skandinavien. Die Investition wird unser nordisches Portfolio in Bezug auf Technologie und Produktion diversifizieren, wobei wir ein großes Potenzial in der Kombination von Wind- und Solarenergie sehen, um die Dekarbonisierung großer Industrieunternehmen zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, im Zusammenhang mit hochgesteckten staatlichen Zielen weitere Möglichkeiten in Dänemark zu erkunden.“

Karsten Nielsen, CEO von GreenGo Energy kommentiert: „Gemeinsam mit der Commerz Real und Hydro Rein können wir die komplementären Fähigkeiten aller beteiligten Parteien voll ausschöpfen und uns dabei auf die umfassende Erfahrung mit Investitionen in erneuerbare Energien und die starke industrielle Präsenz auf dem nordischen Energiemarkt stützen.“

