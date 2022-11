Meyer Burger schließt Kapitalerhöhung ab

Meyer Burger hat die Kapitalerhöhung wie geplant abschließen können. Das Unternehmen will mit dem Erlös die Solarzellenproduktion in Deutschland ausbauen und die Modulfertigung in den USA.

Der Schweizer Solarproduzent Meyer Burger Technology AG hat seine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es sämtliche neuen Aktien platziert und damit den erwarteteten Erlös von 250 Millionen Schweizer Franken eingenommen.

Nach dem erfolgreichen Bezugsrechtsangebot habe Meyer Burger auch die rund 18 Millionen neue Namenaktien verkauft, für die die Altaktionäre während der Ausübungsfrist keine Bezugsrechte ausübten. Zusammen mit den rund 909 Millionen neuen Aktien, für die die Bezugsrechte wirksam ausgeübt wurden, wird die Gesellschaft im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung insgesamt 926’727’540 neue Namenaktien ausgeben. Damit wird sie ferner einen Bruttoerlös von CHF 250 Millionen erzielen.

Solarzellen in Thalheim, Solarmodule in Arizona

„Die erfolgreiche Kapitalerhöhung ermöglicht Meyer Burger den beschleunigten Ausbau auf rund 3 Gigawatt Produktionskapazität pro Jahr“, sagt Franz Richter, Präsident des Verwaltungsrats. Der Ausbau der Solarzellenproduktion soll am Standort Thalheim, Deutschland erfolgen. Ferner ist der Ausbau der entsprechenden Solarmodulproduktion in Goodyear, Arizona, USA, geplant.



Der Handel mit den neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am 11. November 2022 aufgenommen. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises erfolgt voraussichtlich ebenfalls am 11. November 2022. Das gesamte ausgegebene Aktienkapital von Meyer Burger wird sich nach der Transaktion auf CHF 179’860’927,55 belaufen, eingeteilt in 3’597’218’551 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,05. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2022 voll stimm- und dividendenberechtigt und sind den bestehenden Aktien in jeder Hinsicht gleichgestellt.

10.11.2022 | Quelle: Meyer Burger | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH