Photovoltaik: Profine will in Bulgarien investieren

Profine Energy will umfangreiche Investitionen zum Bau der Photovoltaik in Bulgarien tätigen. Dazu traf sich die Geschäftsführung mit Bulgariens Regierung.

Das deutsche Unternehmen Profine Energy plant große Investitionen in die Photovoltaik in Bulgarien. Wie die Firma aus Waghäusl mitteilte, traf sich die Geschäftsführung um Peter Mrosik und Markus Wirth mit Bulgariens Wirtschafts- und Industrieminister Nikola Stoyanov. Das Unternehmen befinde sich ferner bereits in einer sehr fortgeschrittenen Phase seiner Investitionsentscheidung für Bulgarien. Profine Energy veranschlagt für den Bau von Photovoltaikanlagen in Nordwestbulgarien ein Investitionsvolumen von über einer Milliarde Euro.

„Wir haben ein großes Interesse an Investitionen im Bereich der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen“, erklärte Markus Wirth. „Derzeit läuft die Gründung einer Tochtergesellschaft von Profine Energy nach bulgarischem Recht. Ihr Zweck ist die Entwicklung und Realisierung von großen Photovoltaikanlagen in Bulgarien “, erläuterte Dr. Peter Mrosik. Profine Energy habe das Ziel der vollständigen Versorgung der Profine Gruppe und ihrer Kunden mit Energie aus erneuerbaren Energiequellen.

Industrieminister Nikola Stoyanov habe ferner die volle Unterstützung des Staates zugesichert, um die Verwaltungsverfahren für die Realisierung von Investitionsvorhaben zu beschleunigen. Er habe zudem die Möglichkeiten entsprechender Anreizmaßnahmen vorgestellt, die Profine Energy als Investor nutzen könne. Die deutsche Wirtschaft fühle sich wohl in seinem Land und einige Unternehmen planten bereits neue Expansionen. Diesen könnten Profine Energy als Referenz dienen. Er sei sicher, dass auch Profine Energy von den Rahmenbedingungen für Investitionen in Bulgarien überzeugt sein werde.

10.11.2022 | Quelle: Profine Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH