Schwimmende Installation: erste Windkraftanlage im Offshore-Windpark Arcadis Ost 1 steht

Die erste der Windenergie-Turbinen im Offshore-Windpark Arcadis Ost 1 vor Rügen ist fertig installiert. Erstmals kam dafür eine schwimmende Plattform zum Einsatz.

Die Projektpartner Parkwind, Heerema Marine Contractors und Vestas haben die schwimmende Installation eigens für den Windpark entwickelt. Im Offshore-Windpark Arcadis Ost 1 sollen insgesamt 27 Windkraft-Anlagen vom Typ Vestas V174-9,5 Megawatt entstehen.

Der Offshore-Windpark Arcadis Ost 1 soll eine Leistung von 257 MW haben und entsteht in den deutschen Hoheitsgewässern der Ostsee, nordöstlich der Insel Rügen. Er soll 2023 in Betrieb gehen.

Schwimmende Installation, fest installierte Windenergie-Turbinen

Die Idee, Arcadis Ost 1 schwimmend zu installieren, stellten die Projektpartner im November 2019 vor. Gewöhnlich werden Offshore-Windparks von Jack-up-Schiffen aus installiert. Diese senken vier Beine auf den Meeresboden ab, um auch bei Wind und Wellengang einen stabilen Stand zu haben. Auf dem Gebiet von Arcadis Ost 1 ist der Meeresboden jedoch so weich, dass dies nicht funktioniert hätte, berichtet Manfred Dittmer, Country Manager Arcadis Ost Germany. Vorteilhaft ist die Methode laut Pressemitteilung auch bei großen Wasserstiefen. Zudem soll sie schneller sein als die Montage mit Jack-up-Schiffen. Die Windräder selbst hingegen sind auf konventionellen Monopile-Fundamenten verankert.

Damit die Installation schneller vorangeht, finden die Montage- und Hubarbeiten parallel statt. Dafür sind beide Hauptkräne des Kranschiffs „Thialf“ gleichzeitig im Einsatz. Während der erste Hauptkran den vormontierten Windenergieanlagen-Turm auf das Fundament hebt, beginnt der zweite bereits mit der Vormontage der Windenergieanlagen.

Auch für die Vormontage hat Heerema eine spezielle Methode entwickelt. Sie findet auf einem eigenen Behelfsturm an Bord des Kranschiffes statt. Der Behelfsturm bietet eine stabile Plattform, die eine schnelle und sichere Montage der Rotorblätter an der Gondel ermöglicht. Anschließend wird die komplette Einheit aus Gondel und Rotorblättern (Rotor Nacelle Assembly, RNA) mit einem Hub auf den Turm der Windenergieanlage gehoben.

Die Hebevorgänge zwischen Schiff und Struktur sind der riskanteste Teil der schwimmenden Montage der Offshore-Windenergie-Anlagen. Sie zu reduzieren und zugleich die Vormontage in der gut kontrollierbaren Umgebung an Bord der „Thialf“ durchzuführen, soll die Montage daher sicherer machen. Vestas hat die Windturbine eigens für das Projekt so weiterentwickelt, dass diese mit nur einem RNA-Lift montiert werden kann.

Die Fundamente für Arcadis Ost 1 waren bereits im Juli installiert.

Installationsmethode soll neue Potenziale für Offshore-Windparks erschließen

Parkwind will mit der schwimmenden Installation neue Indutriesatandrds setzen. Eric Antoons, Co-CEO von Parkwind, sagt: „In der Branche wird oft von Innovation gesprochen. Unsere Teams bei Parkwind demonstrieren erneut, wie man diese erfolgreich umsetzt und realisiert.

Michel Hendriks, Chief Operating Officer von Heerema Marine Contractors, ergänzt: „Diese erste Installation ist das Ergebnis umfangreicher Ingenieursarbeit, Innovation und des Engagements unseres Teams sowie von Parkwind und Vestas, die gemeinsam hart daran gearbeitet haben, die erste schwimmende Installation eines Windturbinengenerators mit unserer neuartigen RNA-Methode zu realisieren. Dieser Moment ist auch ein wichtiger Meilenstein in der Offshore-Windindustrie. Heerema wird seine Fähigkeiten für die schwimmende Installation von Offshore-Windparks weiter entwickeln und verbessern.“

Auch Flemming Ougaard, Senior Vizepräsident des Bereichs Konstruktion bei Vestas Nord- und Mitteleuropa, hofft darauf, mit der neuen Installationsmethode, das Potenzial vieler Offshore-Gebiete auf der ganzen Welt mit schwierigen Bodenverhältnissen zu erschließen.

Arcadis Ost 1 wurde von Parkwind unter Beteiligung von PMV und der OstseeWindEnergie GmbH entwickelt. Letztere ist eine Projektgesellschaft, an der die Oberhessische Versorgungsbetriebe AG, die Stadtwerke Bad Vilbel und die WV Energie AG beteiligt sind. Der belgische Offshore-Windpark-Entwickler Parkwind setzt mit Arcadis Ost 1 sein erstes internationales Projekt um. Heerema Marine Contractors ist Spezialist für den Transport, die Installation und den Rückbau von Strukturen für die Offshore-Energieindustrie.

25.11.2022 | Quelle: Parkwind | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH