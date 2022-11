Eine Analyse des Bonner Markt- und Wirtschaftsforschers EUPD Research im Auftrag des PV-Speicheranbieters E3/DC beleuchtet verschiedene Arten von Wärmepumpen und die damit verbundenen Kostenkomponenten.

Bei der Analyse der Auswirkungen der Photovoltaik auf die Betriebskosten von Wärmepumpen haben die Analyst:innen von EUPD Research zwischen vier Kostenarten unterschieden: Anschaffung, Anlageninstallation, Erschließung der Wärmequelle und Betriebskosten. Während Anschaffung und Installation sowohl bei Luftwärmepumpen als auch bei Erdwärmepumpen auf ähnlichem Niveau liegen, muss zur Erschließung der Wärmequelle Erdwärme nochmals investiert werden. Dem höheren Investitionsaufwand bei Erdwärmepumpen steht jedoch ein zumeist geringerer Stromverbrauch im Betrieb gegenüber, so dass die betrachteten Systeme Luftwärmepumpe und Erdwärme mit Erdkollektor oder Sonde in der Lebenszyklusbetrachtung über 20 Jahre nahezu identische Werte erreichen.

Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) fördert der Bund den Einbau von Wärmepumpen. Die Fördermittel umfassen je nach Art und Alter der zu ersetzenden Heizung zwischen 25 und 40 Prozent der Investitionskosten. Die Darstellung der Lebenszykluskosten der Wärmepumpen offenbart, dass zwischen 49 und 67 Prozent der Kosten im Anlagenbetrieb anfallen. Neben den jährlichen Wartungskosten, die mit Werten zwischen 150 und 200 Euro angegeben werden, sind die Stromkosten hier maßgeblich.

Betriebskosten von Wärmepumpen um 35 Prozent durch Photovoltaik reduziert

Luftwärmepumpen sind mit einem Anteil von 85 Prozent aller Wärmepumpeninstallationen in Deutschland am stärksten verbreitet. Bei einem aktuellen Strompreis von 40 Eurocent je kWh und einem moderaten weiteren Anstieg der Stromkosten von 2 Prozent jährlich summiert sich in 20 Jahren die Stromrechnung des Luftwärmepumpenbetriebs auf knapp 19.000 Euro. Durch den Einsatz einer 15-kW-Photovoltaik-Anlage in Kombination mit einem 15-kWh-PV-Speicher lassen sich etwa zwei Drittel des Strombezuges mit eigenem Solarstrom abdecken. Wenngleich der Solarstrom vom eigenen Hausdach mit entsprechenden Investitionen in Photovoltaik-Anlage und Speicher verbunden ist, liegen die Kosten je Kilowattstunde Eigenstromerzeugung deutlich unter den Bezugskosten aus dem öffentlichen Stromnetz. Zudem sind sie über die gesamte Betriebsdauer konstant.

Der Betrieb einer Luftwärmepumpe mit 100 Prozent Netzstrom verursacht je Quadratmeter Wohnfläche und Jahr Heizkosten in Höhe von 14,74 Euro. Infolge der Einsparungen in den Stromkosten durch eigenen Solarstrom kan man die Heizkosten um 35 Prozent auf 9,52 Euro je Quadratmeter und Jahr absenken.

29.11.2022 | Quelle: EUPD Research | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH