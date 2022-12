Allianz und Eon kooperieren bei Elektromobilität

Eon Drive und Allianz bieten gemeinsam Pakete für Unternehmen an, die ihren Firmenwagenpark elektrisch betreiben. Bisher arbeiten die Unternehmen schon mit Privatkunden zusammen.

Eon Drive und Versicherer Allianz weiten ihre Zusammenarbeit im Bereich der Elektromobilität aus. Wie die Unternehmen mitteilten, bieten sie ab sofort Ladelösungen zu vergünstigten Konditionen für Firmenkunden an. In dem Onlineshop können Unternehmen Ladestationen und Services von Eon Drive bestellen, um die eigene Ladeinfrastruktur für Kundinnen und Kunden sowie für Mitarbeiter unkompliziert aufzubauen. Sowohl die Ladestationen als auch optionale Serviceleistungen wie die Installation oder die Betriebsführung kommen dabei aus einer Hand.

„Mit dem Angebot der Allianz und E.ON Drive für Firmenkunden möchten wir Unternehmen den Start in die Elektromobilität erleichtern und sie beim Umstieg auf elektrische Fahrzeuge unterstützen. So können wir gemeinsam die Mobilitätswende im Pkw-Bereich vorantreiben“, so Christoph Ebert, bei Eon Drive verantwortlich für Geschäftskunden.

Laden an Firmenstandorten

Das Angebot von Eon und Allianz zur Elektromobilität umfasse sowohl verschiedene Bündelpakete als auch einzelne Produkte und Leistungen, die Kunden selbst nach Bedarf zusammenstellen könnten. Für den Firmenstandort lasse sich als Rundum-Angebot das für Firmenkunden konzipierte „All-in-One Business Paket“ auswählen.

Für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Wallboxen für Zuhause zur Verfügung stellen, seien ebenfalls verschiedene Wallboxen sowie Komplettpakete erhältlich. Die „Allianz Employee“ Pakete beinhalten eine Wallbox inklusive Ladezugang und ein Montage- und Inbetriebnahmepaket. Die angebotene E.ON Drive SmartBox Comfort biete zudem weitere Funktionen wie die mobile Datenverbindung und ein LC-Display.

Das optionale Montagepaket umfasse ferner die Installation der Wallbox, die Inbetriebnahme inklusive Nutzereinrichtung und Abrechnungsvorbereitung sowie die verpflichtende Anmeldung oder den Genehmigungsantrag beim lokal zuständigen Netzbetreiber. Kunden, die ein individuelles Angebot für die Montage wünschen, können im Webshop auch einen Vor-Ort-Check bestellen, bei dem ein Fachelektriker die technischen Voraussetzungen überprüft, bevor die Installation beauftragt wird.

Das Angebot steht ferner allen Firmen mit E-Autos zur Verfügung, nicht nur Allianz Kundinnen und Kunden.

5.12.2022 | Quelle: Eon Energie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH