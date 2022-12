Logistikgruppe Gebrüder Weiß fährt weiter auf PV ab

Die Gebrüder Weiß haben einen weiteren Logistikstandort mit einer PV-Anlage ausgestattet. Bis 2030 will der Logistiker seine Standorte klimaneutral betreiben.

Das Logistikunternehmen Gebrüder Weiß setzt weiter auf die PV. Wie das Unternehmen aus dem österreichischen Lauterach mitteilte, erhöht es den Anteil regenerativer Quellen für die Energieversorgung der eigenen Logistikterminals. Im Oktober dieses Jahres nahm das internationale Transport- und Logistikunternehmen am Schweizer Standort Altenrhein eine Photovoltaikanlage in Betrieb. Die Anlage hat ferner eine installierte Spitzenleistung von 270 Kilowatt und verfügt über 693 Solarmodule. Sie verteilen sich auf einer Fläche von 1.700 Quadratmetern.

„Die Dachflächen des Logistikzentrums eignen sich ideal für die Solarstromerzeugung. Mit der PV-Anlage decken wir rund 40 Prozent des Strombedarfs am Standort ab“, sagt Oskar Kramer, Landesleiter Schweiz bei Gebrüder Weiss. Eine Vergrößerung der Anlage sei zudem im kommenden Jahr geplant, ebenso die Errichtung einer PV-Anlage am Standort Basel.

Mit der jüngsten Erweiterung kommt das Unternehmen seinem selbstgesteckten Umweltziel einen Schritt näher – dem vollständig klimaneutralen Betrieb seiner Logistikanlagen bis zum Jahr 2030. Dort, wo es bei Bestandsanlagen technisch machbar ist, stellt der Logistiker die Energiegewinnung schrittweise auf Solarenergie um. Bei Neubauten gehören Solaranlagen bereits zum Standard. An Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz sind bereits 21 solcher PV-Anlagen auf einer Gesamtfläche von 46.500 Quadratmetern in Betrieb. Sie erzeugen damit rund 8,8 Gigawattstunden Strom im Jahr. So decke das Unternehmen zehn Prozent seines gesamten Strombedarfs in der D-A-CH-Region ab.

7.12.2022 | Quelle: Gebrüder Weiß | © Solarserver / Solarthemen Media GmbH