Logistiker Gebrüder Weiß setzt auf Photovoltaik

Durch den konsequenten Ausbau der Dächer mit Photovoltaik will der Transportdienstleister Gebrüder Weiss bis 2030 seine Logistikimmobilien vollständig autark versorgen. Derzeit sind es rund zehn Prozent.

Der internationale Transport- und Logistikdienstleister Gebrüder Weiss aus dem österreichischen Lauterach baut die Photovoltaik aus. Anfang August nahm das Logistikunternehmen in Graz eine Photovoltaikanlage mit einem maximalen Stromertrag von jährlich über 460 Megawattstunden in Betrieb. Dies entspricht etwa der Hälfte des Energiebedarfs des 27.000 Quadratmeter großen Logistikzentrums. „Die Dachflächen unserer Logistikzentren sind für die Solarstromerzeugung ideal. Deshalb haben wir schon bei der Projektierung des neuen Logistikterminals energieeffiziente und damit klimafreundliche Konzepte mit eingeplant.“ Das sagt Markus Nigsch, Head of Facility Management bei Gebrüder Weiss. Insgesamt kommen 1.500 Solarmodule in Graz zum Einsatz mit einer Leistung von 500 Kilowatt.

Für Beleuchtung, Innenklimatisierung und das Aufladen von elektrischen Flurförderzeugen nutzt das Logistikunternehmen bereits an fünf weiteren Standorten Sonnenenergie. Damit deckt das Unternehmen heute zehn Prozent des Energiebedarfs aller Logistikstandorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Solarstrom ab. Bis Ende 2021 wird Gebrüder Weiss noch vier weitere Niederlassungen mit Solaranlagen ausrüsten. Alle 13 Anlagen produzieren dann eine Gesamtenergie von 8,4 Gigawattstunden Strom (GWh) und sparen jährlich rund 1.050 Tonnen CO 2 ein. Die Gesamtfläche beträgt dann 46.000 Quadratmeter, von denen die Hälfte in Eigennutzung ist. Der Rest der Dachflächen ist vermietet.

Die schrittweise Umstellung auf erneuerbare Energien zählt das Unternehmen ferner zu den Kernelementen der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie. Ziel sei, die eigenen Logistikimmobilien bis zum Jahr 2030 mit Strom aus erneuerbaren Energien komplett klimaneutral zu betreiben. Zudem sorgt Gebrüder Weiss bereits seit 2011 mit seinem Windpark in Norddeutschland für einen zunehmend umweltfreundlichen Strommix. Darüber hinaus hat das Unternehmen diverse emissionsarme Lkw im Einsatz, die mit Flüssiggas (LNG, CNG), Strom oder Wasserstoff (Brennstoffzelle) fahren.

Logistikhallen sind prädestiniert für die PV-Strom-Erzeugung. In den letzten Jahren sind immer mehr Projekte entstanden.

17.8.2021 | Quelle: Gebrüder Weiß | © Solarserver / Solarthemen Media GmbH