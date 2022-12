Autozulieferer Mahle: Photovoltaik für spanisches Werk

Der Autoteileproduzent Mahle hat für sein Werk in Spanien eine 2,2 MW starke PV-Anlage an das Stromnetz gebracht. Es soll rund zehn Prozent des Strombedarfs des Werkes decken.

Der Stuttgarter Automobilzulieferer Mahle setzt die Photovoltaik zur Versorgung seines Werkes im spanischen Montblanc bei Barcelona ein. Wie Mahle mitteilte, sei die 2,2 Megawatt (MW) große Photovoltaik-Anlage die leistungsstärkste des Konzerns. Die 10.000 qm große Anlage solle jährlich rund 3.000 Megawattstunden (MWh) produzieren. Es sei ferner konzernweit die fünfte Solaranlage, die grünen Strom produziere. Weitere stünden beispielsweise im italienischen Parma und in einem Werk nahe Indiens Hauptstadt Neu-Delhi. Damit sieht sich Mahle unabhängiger von fossilen Brennstoffen und schwankenden Preisen an den Strommärkten werden. Die Maßnahmen seien außerdem Teil der Strategie, bis 2040 in allen Werken weltweit eine klimaneutrale Produktion zu erreichen.

„Wir haben die Photovoltaik-Anlage in rund einem Jahr geplant und gebaut. Mit ihr können wir circa zehn Prozent unseres jährlichen Strombedarfs decken und unsere CO 2 -Emissionen deutlich senken,“ erklärte Roger Gombau, Werkleiter von Mahle Montblanc.

Der Konzern plane ferner, die Energieeffizienz in der Produktion und Entwicklung zu steigern, klimaneutralen Strom zu beziehen oder auch die verbleibenden Emissionen auszugleichen.

In spanischen Montblanc fertigen rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Thermomanagement-Komponenten und Systeme zum Heizen und Kühlen, die sowohl in E-Autos als auch in Fahrzeugen mit konventionellen Antrieben zum Einsatz kommen. Das Thermomanagement sei eines der Schlüsselfelder von Mahle auf dem Weg zur nachhaltigen Mobilität, da es eine wichtige Rolle bei der Elektrifizierung spiele.

