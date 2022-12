Solarauto Sion: das Geld wird knapp

Um die Vorserie des Solarautos Sion noch finanzieren zu können, setzt Sono Motors darauf, dass 3.500 potentielle Kunden das Fahrzeug im voraus bezahlen. Ansonsten droht dem Fahrzeug das Aus.

Das Münchener Unternehmen Sono Motors sucht nach Wegen zur Finanzierung der Produktion vom Solarauto Sion. Zwar lägen mehr als 40.000 Reservierungen für das Fahrzeug vor, wie das Unternehmen mitteilte. Das repräsentiere einen potenziellen Umsatz von einer Milliarde Euro. Allerdings werden die Finanzierungsspielräume von Sono Motors zunehmend knapp.

Deshalb hat das Unternehmen eine Kampagne unter dem Titel saveSion gestartet. Damit will Sono Motors potentielle Kunden bewegen, innerhalb von 50 Tagen insgesamt 3.500 Sion im voraus zu bezahlen. „Unter der Annahme, dass wir dieses Ziel erreichen, dürften die Anzahlungen zusammen mit anderen potenziell verfügbaren Finanzierungsquellen den Großteil unseres Investitionsprogramms für die Produktion der Sion-Vorserienfahrzeugen abdecken“, sagte Laurin Hahn, Mitbegründer und CEO von Sono Motors.

Sion: Zukunft ungewiss

Dies sei die eine Lösung. „Sollte die Kampagne nicht den erwarteten Erfolg erzielen, wird sich Sono Motors in Zukunft auf den Geschäftsbereich Solartechnologie konzentrieren“, heißt es im Quartalsbericht. Dieses Standbein sei deutlich weniger kapitalintensiv, und das Unternehmen verfüge bereits über alle Ressourcen für eine Neuausrichtung rein auf das Solargeschäft. Dabei bietet Sono solare Nachrüst-Kits für LKW an.

Am Kapitalmarkt kam die Nachricht nicht gut an. Der Aktienkurs stürzte am Freitagmorgen unter die Marke von einem Euro. Erst Ende letzten Jahres war das Unternehmen zu einem Preis von 15 Dollar je Aktie an die Börse gegangen.

Die Ergebnisse zum 3. Quartal 2022 zeigten auch: Das Unternehmen erzielte mit 138.000 Euro kaum Umsatz. Dafür lief ein Nettoverlust von 43,5 Millionen Euro auf. Die Betriebsausgaben stiegen vor allem aufgrund der intensivierten Entwicklung von Prototypen und der Vorbereitung auf die Serienproduktion. Noch hat das Unternehmen Finanzierungsspielraum. Die derzeitige udn erwartete Liquidität liege bei 55 Millionen Euro.

Angesichts der hohen Kosten hat das Unternehmen „Änderungen an unseren Investitionsplänen vorgenommen, die wiederum zu der geplanten Vorserienproduktion im Jahr 2023 und einem geplanten SOP im ersten Quartal 2024 geführt haben“, so Hahn. „Wir werden auch weiterhin alle unsere Betriebskosten sorgfältig überwachen. Da wir nun nahe an unserem zuvor kommunizierten Ziel für die Mitarbeiterzahl zum Jahresende 2022 sind, haben wir angesichts des verschlechterten Kapitalmarktumfelds einen Einstellungsstopp ab November 2022 verhängt. In der Zwischenzeit erwarten wir, dass wir weiterhin neue Verträge, Aufträge und Absichtserklärungen für unsere proprietäre Solartechnologie unterzeichnen werden, was in den nächsten Quartalen zu einem deutlichen Umsatzwachstum führen dürfte.“

