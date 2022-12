Absolicon liefert Solarkollektor-Fertigung nach Ägypten

Das in der Schweiz ansässige Unternehmen Creative Power Solutions will in Ägypten eine Produktionslinie für konzentrierende Solarkollektoren mit einer Produktionskapazität von 50 MW aufbauen. Dafür nutzt es die Technologie des schwedischen Unternehmens Absolicon.

Im Januar 2022 unterzeichnete Creative Power Solutions (CPS) einen Rahmenvertrag mit Absolicon, um eine Produktionslinie für den Solarkollektor T160 von Absolicon in Ägypten aufzubauen. Ende des Jahres erhielt CPS eine Finanzierung in Höhe von 2,7 Millionen Euro von der KfW Entwicklungsbank über das Programm „Investieren in Beschäftigung“ (IFE). Nun hat CPS den Kauf der Produktionslinie von Absolicon abgeschlossen. Der Wert des Verkaufs beläuft sich für Absolicon auf 3,7 Millionen Euro. Das Unternehmen plant, die Produktionslinie im Jahr 2023 nach Ägypten liefern zu können. CPS wiederum plant die Aufnahme der Produktion im Jahr 2024. Das Unternehmen hat bereits ein Projekt mit einer Kollektorfläche von 14.000 m2 in Planung. „Der Verkauf einer Produktionslinie nach Ägypten ist ein wichtiger Meilenstein für Absolicon“, sagt Joakim Byström, CEO von Absolicon.

Absolicon verfügt über eine Technologie, um mit konzentrierenden Sonnenkollektoren Energie aus der Sonne zu gewinnen. Die Investition in die Solarthermie-Technologie von Absolicon wird durch die lokale Produktion wettbewerbsfähig. Denn diese reduziert die Transportkosten und ermöglicht eine Anpassung der Materialauswahl an die Bedingungen und das Angebot auf dem lokalen Markt. Der Preis wird auch durch das Design der Solarkollektoren und die Massenproduktion in der halbautomatischen Produktionslinie von Absolicon optimiert. Diese ist in der Lage, alle 6 Minuten einen fertigen Solarkollektor zu produzieren. Dabei entstehen auch qualitativ hochwertige Arbeitsplätze vor Ort bei.

Solarkollektor von Absolicon soll Effizienz eines Kraftwerks steigern

CPS ist ein in der Schweiz ansässiges Energieunternehmen, das Technologien für Kraftwerke entwickelt. Einer der Kunden von CPS hat einen langfristigen Vertrag zur Steigerung der Effizienz eines Kraftwerks mit 600 MW elektrischer Leistung unterzeichnet. Denn die Technologie von Absolicon soll eine erhebliche Verbesserung der Brennstoffeffizienz bewirken. Somit will man in einem ersten Projekt Solarkollektoren für eine thermische Anlage mit einer Leistung von 7 MW herstellen, die in dem Kraftwerk zum Einsatz kommen. ZUdem bestehen ähnliche Möglichkeiten in der gesamten Elektrizitätswirtschaft in Ägypten. Dabei beträgt die gesamte Stromerzeugungsleistung dort 53.000 MW.

Neben der Arbeit an der Energieeffizienz in Kraftwerken können die konzentrierenden Kollektoren auch Prozesswärme für wichtige Industriesegmente in Ägypten liefern. Die größten Segmente der Solarkollektoren von Absolicon in der Region sind:

Entsalzung

Lebensmittel

Textilindustrie

Chemische Industrie

Langfristige Umsatzerlöse für Absolicon

Die Umsatzerlöse von Absolicon aus der Lieferung der Fertigungslinie umfassen neben den Kosten für die Linie selbst auch Lizenzeinnahmen und Einnahmen aus dem Materialverkauf. Für das das Recht, T160 unter dem Schutz des geistigen Eigentums von Absolicon herzustellen, an der zukünftigen Produktentwicklung teilzunehmen und das Markenzeichen von Absolicon zu verwenden, wird eine jährliche Lizenzgebühr bei voller Produktion im Wert von bis zu 500.000 Euro fällig. Bei voller Produktion muss die Produktionslinie Materialien für 3 bis 6 Millionen Euro pro Jahr über Absolicon kaufen.

Bei der Produktionslinie für den Solarkollektor T160 handelt es sich um das gleiche Modell, das Absolicon in Schweden besitzt und das das Unternehmen bereits in die Provinz Sichuan geliefert hat. Dabei ist die Linie mit zwei sechsachsigen Robotern von ABB ausgestattet und hat eine Produktionskapazität von 50 MW pro Jahr. Zusammen mit der Hardware bietet Absolicon Beratungsunterstützung für Marketing und technischen Support, Entwicklung und technische Schulung.

Der Kauf durch CPS ist an die Bedingung geknüpft, dass das Unternehmen in der Lage ist, die Produktionslinie vollständig zu finanzieren. Die Zahlung von 3,7 Millionen Euro an Absolicon wird innerhalb von drei Monaten nach Vertragsunterzeichnung nach einem vereinbarten Zeitplan beginnen.

„Wir freuen uns sehr, die erste Produktionsstätte für solarthermische Kollektoren in Ägypten zu errichten“, sagt Majed Toqan, Vorstandsvorsitzender der Creative Power Solutions AG. „Mit einer Gesamtinvestition von 5,4 Millionen Euro wird die lokale Produktion der Fertigungsanlage einen Wissenstransfer ermöglichen, den Einsatz erneuerbarer Energien fördern und Arbeitsplätze in verschiedenen Industriezweigen schaffen. Mit unserer innovativen Solarthermie-Technologie wollen wir einen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels leisten und Ägyptens Strategie für nachhaltige Energie 2035 unterstützen.“

Weltweit ist das Interesse an konzentrierenden Solarkollektoren zuletzt deutlich angestiegen.

