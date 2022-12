Abo Wind stellt 50 MW Photovoltaik-Park in Griechenland fertig

Abo Wind hat die Errichtung des 50-Megawatt-Solarparks Margariti im Nordwesten Griechenlands abgeschlossen. Der Solarpark wird den erzeugten Strom über ein derzeit im Bau befindliches Umspannwerk ins Stromnetz einspeisen.

Das Photovoltaik-Projekt in Griechenland umfasst rund 93.000 bifaziale Module und zehn zentrale Wechselrichter. Bis zu 280 Personen arbeiteten am Bau des Solarkraftwerks.

Die Inbetriebnahme ist für den Sommer 2023 geplant. Der Solarpark soll rund 76 Gigawattstunden sauberen Strom erzeugen. Wirtgen Invest Energy, eine familiengeführte Investmentgesellschaft für Erneuerbare-Energie-Projekte weltweit, hat den Solarpark schlüsselfertig erworben. Der Investor übernimmt die gesamte Eigenkapitalfinanzierung. Abo Wind wird sich langfristig um die Betriebsführung und Wartung des Solarparks kümmern.

„Dieser Abschluss ist ein Meilenstein für Abo Wind und unsere griechische Tochtergesellschaft: Der Solarpark Margariti ist das größte Freiflächen-Solarprojekt, das ABO Wind bislang schlüsselfertig entwickelt und gebaut hat“, sagt Abo Wind-Vorstand Karsten Schlageter. Insgesamt hat das Unternehmen in Griechenland Solarprojekte mit knapp 100 MW umgesetzt.

Abo Wind will Photovoltaik-Geschäft in Griechenland ausbauen

Abo Wind entwickelt seit 2017 Erneuerbare-Energien-Projekte in Griechenland. Nach eigenen Angeben zählt das mittelständische Unternehmen aus Wiesbaden damit zu den ersten internationalen Investoren im griechischen Ökoenergie-Geschäft. Im Jahr 2018 gründete Abo Wind die griechische Tochtergesellschaft Abo Wind Hellas. Laut Spyridon Papalamprou, Direktor von Abo Wind Hellas, sind Projekte mit 850 MW in der Entwicklungspipeline des Unternehmens. Dabei handele es sich um Windenergie-, Solar- und Speicher-Projekte, von denen die meisten bereits über eine Umweltgenehmigung verfügen und auf Netzanschlussangebote warten. In den kommenden Jahren will Abo Wind Hellas seine Projektpipeline auf 2 GW ausbauen.

Ebenfalls 2023 soll in Griechenland erstmals ein Photovoltaik-Freiflächenprojekt in Betrieb gehen, der den Strom in einem PPA vermarktet. Er wird von Cero Generation entwickelt.

22.12.2022 | Quelle: Abo Wind | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH