Trina Solar liefert Module für erstes PPA-Projekt in Griechenland

Trina Solar hat vom Projektentwickler Cero Generation den Auftrag erhalten, die Photovoltaik-Module für das 100-MW-Projekt Delfini in Griechenland zu liefern.

Die Photovoltaik-Anlage soll in Prosotsani Drama enstehen, im Nordosten von Griechenland. Laut Trina Solar wird sie eine der bisher größten PV-Projekte in Griechenland sein. Voraussichtlich ab Herbst 2023 soll die Photovoltaik-Anlage jährlich 142 GWh Solarstrom ins Netz speisen. Finanziert wird sie ohne Subventionen über ein privates Power-Purchase-Agreement (PPA) – laut Trina Solar ebenfalls eine Neuheit in Griechenland. Der erzeugte Solarstrom soll rechnerisch rund 34.000 Haushalte versorgen können und 63.000 Tonnen CO 2 vermeiden.

Trina Solar liefert für die Anlage die bifazialen Photovoltaik-Module aus der Serie Vertex DEG21C.20 mit einer Leistung von bis zu 670 Watt pro Modul. Der Wirkungsgrad der Module liegt bei bis zu 21,6 Prozent. Durch die bifaziale Technologie könne zudem die Stromausbeute um bis zu 25 Prozent höher ausfallen. So lassen sich die Kosten für die Solarstrom-Erzeugung (Levelised Costs of Electricity, LCoE) senken.

„Mit den bifazialen Module von Trina Solar konnten wir die höchste Leistung aus unserem Anlagendesign herausholen und ein System mit optimaler Leistung liefern“, sagt Declan Deasy, Chief Operating Officer von Cero Generation. Ebenfalls wichtig sei gewesen, dass Trina Solar überhaupt so viele Module liefern konnte.

Delfini ist nicht das einzige Solarenergie-Projekt, an dem Cero Generation in Griechenland arbeitet. Das Unternehmen hat eine 3-Gigawatt-Pipeline, die aus mehreren Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien besteht. Trina Solar will auch für weitere Projekte Photovoltaik-Module liefern.

Power-Purchase-Agreements (PPA), also direkte Stromabnahmeverträge zwischen den Betreibern einer Solaranlage und anderen Unternehmen, werden als Geschäftsmodell in der Solarbranche immer häufiger. Das zeigt eine Vielzahl von Meldungen auf dem Solarserver zu diesem Thema.

6.10.2022 | Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH