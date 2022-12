Gas-Speicher-Initiative Ines tritt Bundesverband Erneuerbare Energie bei

Die Initiative Energien Speichern e.V. (Ines) wird zum 1. Januar 2023 Mitglied des Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) und vertieft damit die Zusammenarbeit.

Den Beschluss, Mitglied des BEE zu werden, hatte Ines auf der Mitgliederversammlung Ende Oktober einstimmig gefasst. Damit folgten die Ines-Mitglieder der Empfehlung von Vorstand und Geschäftsführung. Mit dem Beitritt zum BEE unterstreicht der Gas-Speicher-Verband seine inhaltliche Ausrichtung auf Erneuerbare Energien und die Energiewende.

Fachlich arbeiten die beiden Verbände schon länger zusammen. Sie haben gemeinsam unter anderem die Studien „Erneuerbare Gase – ein Systemupdate der Energiewende“ (2017) und „Neues Strommarktdesign für die Integration fluktuierender Erneuerbarer Energien“ (2021) erstellt. „Die institutionelle Verflechtung verschafft uns die Möglichkeit, die Zusammenarbeit zu vertiefen und so noch besser zum Gelingen der Energiewende beizutragen“, sagt Sebastian Bleschke, Ines-Geschäftsführer. Der Speicher-Verband will sich dafür fachlich und kommunikativ in den Gremien des BEE einbringen.

Ines-Mitglieder repräsentieren 90 Prozent der Gas-Speicher-Kapazitäten in Deutschland

Ines ist ein Zusammenschluss von derzeit 14 Betreibern deutscher Gas- und Wasserstoffspeicher. Sitz der Initiative ist Berlin. Trotz der überschaubaren Zahl von Mitgliedern repräsentiert der Verband nach eigenen Angaben 90 Prozent der deutschen Gasspeicher-Kapazitäten und etwa 25 Prozent aller Gasspeicher-Kapazitäten in der EU. Der Gas-Speicher-Verband bringt somit gewichtige Stimmen in den Erneuerbare-Energien-Verband ein. Die Verbandsmitglieder von Ines arbeiten zudem an mehreren Projekten für die Entwicklung von Wasserstoff-Speichern im Untergrund. „Neben dem Hochlauf Erneuerbarer Energien werden wir die großen Untergrundspeicher brauchen, damit die Energiewende vollständig umgesetzt werden kann, sagt BEE-Geschäftsführer Wolfram Axthelm.

Namentlich sind die Mitglieder von Ines: astora GmbH, bayernugs GmbH, Enovos Storage GmbH, Erdgasspeicher Peissen GmbH, Etzel-Kavernenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG, EWE Gasspeicher GmbH, OMV Gas Storage Germany GmbH, NAFTA Speicher GmbH & Co. KG, RWE Gas Storage West GmbH, STORAG ETZEL GmbH, Storengy Deutschland GmbH, Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG, Uniper Energy Storage GmbH und VNG Gasspeicher GmbH.

22.12.2022 | Quelle: BEE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH