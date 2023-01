100 Millionen Euro will Sono Motors mit 3.500 angezahlten Reservierungen für das Solarauto Sion einsammeln. Die 1.000er-Marke hat das Unternehmen nun geknackt.

Sono Motors hat über 1.000 Vollanzahlung für das Solar-Elektroauto Sion eingesammelt. Das Unternehmen hatte am 8. Dezember die #savesion-Kampagne gestartet. Diese läuft 50 Tage und hat zum Ziel, rund 100 Millionen Euro mit angezahlten Reservierungen und damit das Äquivalent zu 3.500 vollangezahlten Sion einzusammeln. Das Unternehmen wird das Geld der Crowdinvestor:innen dabei nur einziehen, wenn es das Kampagnenziel erreicht. Dieser Betrag soll einen Großteil der Investitionen bis zur Vorserienproduktion 2023 des Sion abdecken und als erster Schritt einer weitreichenden Finanzierungsstrategie einen positiven Dominoeffekt auslösen.

„Der Meilenstein von 1.000 Vollanzahlungen zeigt, dass es sich lohnt gemeinsam für den Sion zu kämpfen“, sagt Laurin Hahn, Mitgründer und CEO von Sono Motors. „Unser Solar-Elektroauto Programm ist weit fortgeschritten. So haben wir bei einem Solar-Wintertest unter Realbedingungen im Dezember, dem Monat mit dem wenigsten Tageslicht, rechnerisch 28 km reine Solar-Reichweite pro Woche erreicht.“ Damit erreichte das Unternehmen rund ein Jahr vor der geplanten Produktion 80 Prozent des anvieiserten Winter-Solarertrags. Dieser Test mit einem Serien-Validierungsfahrzeug bestätigt nach Ansicht des Unternehmens das Potenzial für durchschnittlich 5.800 km jährliche Solar-Reichweite in München, dank der Integration der Solarmodule in die gesamte Karosserie.

Zudem funktioniert bidirektionales Laden. „Wir konnten unsere V2V-Ladetechnologie mit 3 Phasen bei 13 Ampere mit begrenzter Stromstärke während der ersten Testzyklen erproben, was in einem Test zu einer bidirektionalen Ladeleistung von 8 kW AC zwischen einem Sion und einem nicht modifizierten Serien-EV führte“, so Hahn. „Nach dem Produktionsstart wird ein geplantes OTA-Software-Update den Sion in die Lage versetzen, mit bis zu 11 kW AC zu laden. Gleichzeitig befinden wir uns mit 13 Fahrzeugen für die Serien-Validierung und 32 Rohkarrossen in einer intensiven Testphase, unter anderem mit Tests in den USA, Spanien, Schweden, Italien, Ungarn und Deutschland.”

Sion-Programm auf der Kippe

Sono Motors gab vor rund zwei Wochen bekannt, das Sion-Programm nicht weiterzuführen, sollte die #savesion-Kampagne nicht erfolgreich sein. Das Unternehmen würde sich alternativ auf sein weniger kapitalintensives B2B-Solargeschäft konzentrieren, das bereits Umsätze generiert. Sono Motors hat bis heute über 330 Millionen Euro über Investoren und Finanzinstrumente eingesammelt, war jedoch in jüngster Vergangenheit aufgrund der Situation des Kapitalmarkts nicht in der Lage, das restliche Kapital bis zum geplanten Produktionsstart in 2024 vollständig zu finanzieren.

„Da wir kaum staatliche Fördergelder erhalten haben, müssen wir uns weiterhin auf unsere Community und die Kapitalmärkte fokussieren“, sagt Jona Christians, Mitgründer und CEO von Sono Motors. Von den seit 2016 eingesammelten 330 Millionen Euro Kapital einsammeln kamen weniger als 0,5 % vom Staat. „Das zeigt leider mehr als deutlich, welchen Stellenwert innovative Solar-Technologie weiterhin für die Bundesregierung hat“, so Christians weiter.

Zur Unterstützung der #savesion Kampagne geht der Sion im Dezember 2022 und Januar 2023 auf Probefahrten-Tour durch 12 Städte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden.

3.1.2023 | Quelle: Sono Motors | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH