Enertrag will bei Magdeburg einen PEM-Elektrolyseur mit 10 MW Leistung installieren. Dieser kommt vom französischen Hersteller Elogen.

Der französische PEM-Elektrolyseur-Hersteller Elogen, ein Unternehmen der GTT-Gruppe hat mit den deutschen Projektentwickler Enertrag SE einen Vertrag über die Entwicklung und Herstellung eines PEM-Elektrolyseurs mit einer Leistung von 10 MW abgeschlossen. Elogen wird seine Technologie im Jahr 2024 bei Magdeburg installieren. Das Projekt ist eines von vielen grünen Wasserstoffprojekten, die Enertrag derzeit in Nord- und Mitteldeutschland entwickelt.

Der Elogen-Elektrolyseur soll bis zu vier Tonnen grünen Wasserstoff pro Tag produzieren, wobei die für die Elektrolyse benötigte elektrische Energie ausschließlich aus erneuerbaren Quellen stammen wird. Enertrag will den PEM-Elektrolyseur systemdienlich betreiben, um die Schwankungen von Wind und Sonne im Stromsystem auszugleichen. Der grüne Wasserstoff wird zur Dekarbonisierung der Schwerindustrie und des Schwerlastverkehrs, zur Erzeugung von Strom während einer „Dunkelflaute“ und mittelfristig zur Einspeisung in die Wasserstoffpipelines von Ontras genutzt werden. „Dies ist auch ein wichtiger Schritt für Elogen, da dieser Vertrag einen Elektrolyseur mit einer Kapazität von 10 MW betrifft, was den Einsatz unserer Technologie bei Großprojekten bestätigt“, sagt Jean-Baptiste Choimet, Managing Director von Elogen.

Manuela Blaicher, Leiterin der PtX-Projektentwicklung bei Enertrag, ergänzt: „Enertrag ist sehr stolz darauf, dass wir diesen Schritt zur Realisierung einer 10-MW-Elektrolyse an diesem großartigen Standort in der Mitte Deutschlands mit vielen Abnahmemöglichkeiten, sowohl im Industrie- als auch im Mobilitätssektor, gehen. Mit dieser Referenzanlage werden wir Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen im industriellen Maßstab produzieren.“

5.1.2023 | Quelle: Enertrag | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH