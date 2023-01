Der Projektentwickler, Generalübernehmer und Betriebsführer Green Energy 3000 Holding GmbH hat eine Tochtergesellschaft in Dubai gegründet. Mit einer O&M Leitwarte in Dubai bietet das Unternehmen Partnern und Kunden Anlagenmonitoring und Fernüberwachung für Photovoltaik, Windenergie und Batteriespeicher an.

Bereits seit 1994 engagiert sich die Green Energy 3000 Gruppe als Projektentwickler und Generalübernehmer in der Planung und Realisierung neuer Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen. Mit der Gründung einer weiteren Tochtergesellschaft, der Green Energy 3000 Project Management LLC mit Sitz in Dubai und der Eröffnung einer O&M Leitwarte baut Green Energy 3000 sein internationales Netzwerk weiter aus und will damit wichtige Grundlagen für den zuverlässigen Betrieb vorhandener Anlagen schaffen.

Die bereits Mitte August in Betrieb genommene Dispatcherzentrale bietet, mit derzeit sechs Angestellten, an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr Anlagenmonitoring und Analysen mittels Fernüberwachung für die Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen, Windparks und Batteriespeicheranlagen der Green Asset 3000 GmbH sowie externer Kunden. Mit der dauerhaften Echtzeit-Überwachung soll die O&M Leitwarte minimale Reaktionszeiten von wenigen Minuten garantieren. Sie unterstützt die Arbeit der Servicepartner in Deutschland, Frankreich und weiteren Märkten.

Auch die neu aufgebaute kaufmännische Betriebsführung erfolgt ab sofort vom neuen Standort in Dubai aus. Die damit geschaffenen Kapazitäten will Green Energy 3000 in den kommenden Jahren nutzen und ausbauen, um die technische und kaufmännische Betriebsführung fit zu machen, für die Betreuung der zunehmenden Anzahl nationaler und internationaler Projekte.

„Mit der Eröffnung der Niederlassung in Dubai gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Internationalisierung unserer Firmengruppe“, erklärt Andreas Renker, Geschäftsführer der Green Energy 3000 GmbH. „Gemeinsam mit unseren internationalen Partnern, Bestands- und Neukunden arbeiten wir weiter engagiert daran, die erneuerbaren Energien in einem hohem Tempo voranzubringen, um so langfristig bei der Energieerzeugung den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern zu ermöglichen.“

Vom 16. bis 18. Januar 2023 präsentiert Green Energy 3000 auf der World Future Energy Summit 2023 in Abu Dhabi sein Knowhow und das Leistungsportfolio in den Bereichen Photovoltaik, Windenergie, Hybridkraftwerke, Batteriespeicheranlagen sowie Agri-Photovoltaik.

6.1.2023 | Quelle: Green Energy 3000 | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH