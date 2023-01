GP Joule kauft fünf Wasserstoff-Elektrolyseure mit insgesamt 10 Megawatt Leistung vom spanischen Hersteller H2B2. Diese sollen Anfang 2024 installiert werden.

GP Joule hat mit dem spanischen Hersteller H2B2 eine Vereinbarung über den Kauf von fünf Elektrolyseuren mit jeweils 2 Megawatt Leistung getroffen. Die Installation ist für Anfang 2024 vorgesehen. Das Unternehmen will die H2B2-Elektrolyseure in Projekten einsetzen, mit denen man insbesondere den Transportsektor dekarbonisieren kann. Dafür bietet GP Joule seinen Kunden aus Logistik, Handel und Industrie das Komplettpaket aus einer Hand an. Den aus erneuerbaren Energien erzeugten Wasserstoff ebenso wie den Bau und Betrieb der Wasserstoff-Tankstellen sowie die entsprechenden Brennstoffzellen-Lkws.

„Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, mit erneuerbaren Energien klimafreundlichen Kraftstoff zu erzeugen und damit den Schwerlastverkehr zu dekarbonisieren. Dafür setzen wir auf starke Partner wie H2B2, die ebenso wie wir auf die Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien spezialisiert sind und über langjährige Erfahrungen am Markt verfügen“, sagt André Steinau, Geschäftsführer von GP Joule Hyfrogen.

H2B2-Elektrolyseure arbeiten auf PEM-Basis

Dem Rahmenvertrag mit H2B2 war ein intensives Marktscreening derzeit verfügbarer 2-Megawatt-Elektrolyseure vorausgegangen. „Die Elektrolyseure von H2B2 erfüllen unsere sehr hohen Ansprüche“, sagt André Steinau: „Sie verfügen über einen überdurchschnittlich hohen Wasserstoff-Ausgangsdruck und können bei Bedarf zügig um die zusätzliche Leistung von 1 Megawatt erweitert werden.“ Die Elektrolyseure von H2B2 arbeiten mit der Polymer-Elektrolyt-Membran-Technologie (PEM), die sehr gut für die fluktuierende Stromzufuhr aus erneuerbaren Energien geeignet ist. Sie werden kompakt und wartungsfreundlich in Containerlösungen montiert. H2B2 fertigt sie in Sevilla in Spanien.

GP Joule hat sich bereits die Lieferung von Brennstoffzellen-Lkws gesichert. Kunden aus Spedition und Logistik können diese in einem Komplettpaket nutzen, das Wartung und Service sowie den emissionsfreien Kraftstoff beinhaltet. GP Joule baut schon heute und in den kommenden Jahren die entsprechenden Tankstellen- und Wasserstoffproduktionsanlagen auf und betreibt sie auch. Den Wasserstoff will man ausschließlich mit erneuerbaren Energien erzeugen. Der nun abgeschlossene Vertrag mit H2B2 sichert GP Joule kurze Lieferzeiten und damit eine schnelle Projektumsetzung im Bereich der Wasserstofferzeugung.

