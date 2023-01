Schwörer integriert PV mit Enercity in Fertighäuser

Das Holzfertighausunternehmen Schwörer bietet künftig Häuser mit Photovoltaikdach an. Energieunternehmen Enercity kümmert sich um die Anlagen.

Der Anbieter von Holzhäusern, Schwörer, bietet gemeinsam mit Enercity Kundinnen und Kunden die Integration der Photovoltaik in seine Fertighäusern an. Dazu haben SchwörerHaus und der Energiedienstleister eine strategische Partnerschaft vereinbart. Das Angebot für Schwörer-Kunden gelte bundesweit sowohl für Neubauten als auch Bestandsgebäude.

Dabei können diese ihre Wünsche zur PV-Anlage digital bei enercity einreichen. Auf der Website des Energiedienstleisters stehen PV-Lösungen passgenau und individuell mit Speicher und optional auch mit einem Rundum-Sorglos-Wartungspaket zur Verfügung. Im Rahmen einer telefonischen oder einer Video-Beratung ließen sich die Anlagen dann bestellen.

PV-Integration ab Werk

„Die Stärke der Kooperation zeigt sich gerade bei Neubauten, indem jedes Haus bereits PV-ready vorkonfiguriert ist und sich die standardisierten Anlagen bei enercity einfach online bestellen lassen“, sagt Schwörer-Geschäftsführer Johannes Schwörer. Bei Baubeginn seien alle technischen Vorbedingungen bei der Herstellung der Fertigbauteile erfüllt. Im Rahmen der Neubauprojekte ließen sich Hauptkomponenten wie PV-Module, Speicher sowie Wechselrichter einfach und schnell vor Ort installieren.

Durch diese Standardisierung bei der Herstellung und Auftragsabwicklung profitierten Neubaukunden von bis zu zehn Prozent Nachlass. Im Angebot seien spezielle PV-Dachziegel von Creaton, bei denen die Dachhaken für die Unterkonstruktion integriert sind. Das erspart ein aufwendiges Ausklinken der Dachhaken und ermöglicht eine unkomplizierte, schnelle, sichere und einfache Montage.

„Das Photovoltaik Geschäft ist eines der zentralen Fokusfelder der enercity; daher freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit SchwörerHaus“, betonte die Vorstandsvorsitzende der enercity, Dr. Susanna Zapreva. Für Neubau- und Bestandskunden bietet enercity neben dem Kauf auch Pachtlösungen an. Angesichts der PV-Pflicht für Wohnneubauten zum Beispiel in Baden-Württemberg und Berlin, die auch für weitere Bundesländer bereits in Planung sind, sind enercity-Lösungen auf Pachtbasis eine attraktive Möglichkeit für Hausbesitzer, eine PV-Anlage auf dem eigenen Haus zu realisieren.

Unter den rund 44.000 Schwörer-Kunden gebe es viele, die noch keine PV-Anlage auf dem Dach ihres Hauses haben. Geschätzt handelt es sich um rund 1,5 Millionen Quadratmeter Dachfläche, die mit PV-Anlagen ausgestattet werden kann. Dies entspräche einer Solarstromproduktion von 270 Gigawattstunden (GWh/Jahr) jährlich.

Diese Kunden bekommen individuelle Angebote, ihr Eigenheim mit enercity-Anlagen passgenau nachzurüsten. Aufgrund der bekannten Gebäudezuschnitte kann auch hier die Standardisierung der PV-Prozesse zur Geltung kommen.

23.1.2022 | Quelle: enercity | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH