Pfalzsolar: 176 MW Photovoltaik in Griechenland

Der kommunale Energieentwickler Pfalzsolar baut eine PV-Projektpipeline in Griechenland auf. Die ersten beiden Parks sind nun im Bau.

Die Pfalzsolar GmbH, ein 100% Tochterunternehmen der Pfalzwerke-Gruppe, baut als Projektentwickler und Generalunternehmer seine ersten zwei Solarparks in Griechenland. Wie Pfalzsolar mitteilte, sind sie Teil einer wachsenden Projekt-Pipeline. Beteiligt daran sind ferner Entwicklungspartner Ylicon aus Thessaloniki und das Investmenthaus KGAL. Für Pfalzsolar ist der Bau der Parks das größte Bauprojekt in der 20-jährigen Unternehmensgeschichte.

Der erste Solarpark mit 81 Megawatt entsteht in der Nähe der Hafenstadt Volos auf einer Fläche von ca. 72 Hektar. Mit dem Netzanschluss rechnen die Partner Ende 2023. Der Park soll dann jährlich ca. 122 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom produzieren.

Der zweite größere Solarpark mit 95 Megawatt wird in Evros auf einer Fläche von ca. 90 Hektar entstehen. Der Baubeginn ist für das erste Quartal 2024 und die Inbetriebnahme für Herbst 2024 geplant. Das fertige Solarkraftwerk soll jährlich ca. 135 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom produzieren.

„Wir verfügen über internationale Erfahrung mit Solarparks in den Niederlanden, Großbritannien, Spanien und den USA“, sagt Lars Josten, Geschäftsführer von Pfalzsolar.

„Ein Plus für Griechenland sind die staatlich geförderten Einspeisetarife für grünen Strom über Ausschreibungen”, erklärt Michael Ebner, Geschäftsführer der KGAL Investment Management und verantwortlich für die Assetklasse Infrastruktur. „Für unsere gemeinsamen Projekte kommen aber auch PPAs – also Stromlieferverträge – und der Stromverkauf am Spotmarkt infrage.“

24.1.2022 | Quelle: Pfalzsolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH