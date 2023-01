Photovoltaik: CEE erwirbt 80 MW in den Niederlanden

Fondsanbieter CEE baut sein PV-Portfolio in den Niederlanden um 80 MW aus. Die sechs Anlagen sollen im Laufe des Jahres in Betrieb gehen.

Die Hamburger CEE Group, Asset Manager für Erneuerbare Energien, hat ein Photovoltaik-Portfolio in den Niederlanden vom Projektentwickler Chint Solar Europe erworben. Signing und Closing des Kaufvertrags erfolgten am 27. Dezember 2022. Wie CEE mitteilte, handelt es sich um insgesamt sechs einzelne Freiflächen-Solarparks mit einer Gesamtkapazität des Portfolios von 81,9 MWp. Die Inbetriebnahme aller sechs Parks ist für die Monate Mai bis September 2023 geplant.

Technischer Betriebsführer in den ersten beiden Betriebsjahren der Solarparks werde ferner eine holländische Gesellschaft des Chint-Konzerns sein. Danach übernehme die CEE Group diese Aufgabe in den Niederlanden. Über den Kaufpreis haben beide Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Als beratende Unternehmen waren an dieser Transaktion BJKT Law, Evergy Engineering und Deloitte Niederlande beteiligt. Als finanzierende Bank wird die Deutsche Leasing Finance das Projekt begleiten.

„Der Erwerb des PV-Portfolios ist ein wichtiger Schritt hin zum weiteren Ausbau unseres Portfolios auf internationaler Ebene“, sagte Detlef Schreiber, CEO der CEE Group. Er verwies zudem auf die außergewöhnlich positiven regulatorischen Rahmenbedingungen in den Niederlanden, die durch staatliche Regelungen einen gesicherten Cashflow ermöglichten. Das niederländische Fördersystem SDE+ für Erneuerbare Energien sieht einen festen Tarif für mindestens 15 Jahre vor. Sollte eine Anlage zudem die geplante Leistung unterschreiten, wird der Tarif im 16. Jahr weitergezahlt.

Die CEE Group habe ferner bisher sieben Erneuerbare-Energien-Fonds in Deutschland und Luxemburg aufgelegt und verwalte rund 2,3 Milliarden Euro in dieser Asset Klasse. Die CEE Group investiert ausschließlich in Onshore-Wind- und Solarenergie-Infrastrukturanlagen in europäischen Kernmärkten.

25.1.2022 | Quelle: CEE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH