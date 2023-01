Photovoltaik: Enphase Energy kooperiert mit Enerix

Produkte von Enphase werden künftig für die Franchisenehmer des PV-Unternehmens Enerix zur Verfügung stehen. Die Partnerschaft gilt für Deutschland und Österreich.

Wechselrichter- und Batteriespezialist Enphase Energy geht eine Partnerschaft mit dem Solarunternehmen Enerix ein. Dies gaben beide Unternehmen bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft werde Enerix über sein Netzwerk von Franchisepartnern in Deutschland und Österreich Wechselrichter und Batterien von Enphase vermarkten.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Enphase, da das Unternehmen in unser Portfolio passt.“ Das sagte Stefan Jakob, Mitgründer von Enerix. „So sind wir in der Lage, unser Versprechen, die Stromkosten für Hausbesitzer zu senken, einzulösen.“

Enerix sei ferner eine Franchise-Organisationen im Bereich der erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen biete Dienstleistungen wie Schulung, Einkauf und Marketing für neue Franchise-Mitglieder an. Enerix habe mehr als 100 Franchisepartner in Deutschland sowie Österreich. Darüber sei im Jahr 2022 die Installation von mehr als 10.000 Solarsystemen erfolgt.

„Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit Enerix, da sie es Unternehmen ermöglicht, in der Solarbranche Fuß zu fassen und Produkte und Dienstleistungen anzubieten.“ Das sagte Dave Ranhoff, Chief Commercial Officer bei Enphase Energy.

Enphase bietet ferner eine Solar-plus-Batterie-Lösung, bei der Installateure und Hausbesitzer keinem Hochspannungs-Gleichstrom ausgesetzt sind. Enphase IQ Batteries verfügen über eine Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterie, die eine lange Zykluslebensdauer und einen reibungslosen Betrieb durch thermische Stabilität bietet. Die Enphase IQ Battery lasse sich per Software-Upgrade aufgerüstet, um die Langlebigkeit zu erhöhen. Desweiteren sind die IQ 8 Microinverter durch eine 25-jährige beschränkte Garantie abgesichert. Hauseigentümer können auch die Enphase App nutzen, um die Leistung zu überwachen und ihr System intelligent zu verwalten.

Enphase baut zudem seine Präsenz in Europa rasch aus. Ab dem ersten Quartal 2023 soll das Werk in Rumänien den europäischen Markt mit den Mikrowechselrichtern beliefern.

27.1.2022 | Quelle: Enphase | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH