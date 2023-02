Bei Memodo können Kunden nun ein breites Sortiment an Heizungswärmepumpen, Brauchwasserwärmepumpen, Infrarotheizungen und Heizstäben erhalten. Das Unternehmen veranstaltet zudem erstmals die Eventreihe Memodo Heating Days 2023 mit namhaften Herstellern aus der Heizungsbranche.

Der Großhändler für Photovoltaik und Stromspeicher Memodo baut sein Heiztechnikangebot im Bereich Wärmepumpen massiv aus. Installationsbetriebe aus der Photovoltaik- und Heizungsbranche haben nun Zugriff auf Heizungswärmepumpen, Brauchwasserwärmepumpen, Infrarotheizungen, Heizstäbe und das nötige Zubehör. Hierzu ist der auf erneuerbare Energie spezialisierte Großhändler Partnerschaften mit namhaften Herstellern wie LG Air Solution, Daikin, Bosch, Novelan, Stiebel Eltron, Cosmo, Ecodesign, Etherma und Smartfox eingegangen. „Wer zukünftig klimaneutral heizen möchte, bekommt bei uns alle hierfür notwendigen Komponenten”, sagt Daniel Schmitt, Geschäftsführer und Gründer von Memodo.

Vertriebsnetz mit Ansprechpartnern in der Region

Dazu schafft Memodo ein flächendeckendes Vertriebsnetz und bietet Planungsdienstleistungen für das Fachhandwerk. „Wir sind der Partner für die Sektorenkopplung und stehen mit erfahrenen Ansprechpartnern und fundiertem Fachwissen bereit“, so Frank Wachauf, Head of Sales Heating Systems bei Memodo. „Wärmepumpen sind die Antwort auf die Krisen unserer Zeit und bringen uns weg vom Heizen mit fossilen Energieträgern und einer großen Abhängigkeit von Gasimporten.“ Die Verbindung von Wärmepumpen und Photovoltaik ist laut dem Unternehmen der nächste logische Schritt hin zur Energiewende.

Neue Wärmepumpen-Wissensplattform von Memodo

Memodo schafft eine große Wissensplattform rundum Wärmepumpen, Heizstäbe & Co. Hier geht es um Basiswissen, aktuelle Themen und Hilfsmittel für den Alltag wie Produktvergleiche und eine Übersicht der Förderungen. In kostenlosen Webinaren und Schulungen der Memodo Akademie erklären Expert:innen die verschiedenen Wärmepumpenarten, stellen Produkte vor oder beantworten technische Fragestellungen. „Memodo hat sich schon immer auf die Fahne geschrieben Wissen zu vermitteln, Experte zu sein und für erneuerbare Energien zu begeistern. Natürlich setzen wir diesen Weg auch für die Sektorenkopplung und Heiztechnik fort“, sagt Geschäftsführer Schmitt.

Kostenlose Infoveranstaltungen: Die Memodo Heating Days 2023

Der PV-Händler startet zudem die neue Eventreihe Memodo Heating Days 2023, die speziell auf das Fachhandwerk zugeschnitten sind. Sie beginnt am 28. Februar in München und endet am 30. März in Leipzig. Insgesamt sind acht Eventtermine in Deutschland geplant. Mit dabei sind die Hersteller Daikin, Ecodesign, Fronius, LG Air Solution, Novelan und Smartfox. Den Veranstaltungstag füllen Fachvorträge, Expertenwissen und Branchen-News von Memodo und den Herstellern. Ein Netzwerk-Bereich bietet Raum für persönliche Gespräche. Show-Trucks präsentieren Produkte und sollen sie greifbar machen.

Informationen zu den Memodo Heating Days 2023 und zur Memodo Akademie sind unter den nebenstehwenden Links zu finden.

31.1.2023 | Quelle: Memodo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH