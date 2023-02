Sunfarming erhält von Hansainvest Real Assets 50 Millionen Euro. Mit dem Kapital will das Unternehmen 231 Photovoltaik-Projekte in Polen realisieren.

Hansainvest Real Assets und die Sunfarming Gruppe erweitern ihre bestehende Kooperation um ein weiteres Land. Hansainvest Real Assets stellt auf Basis einer Rahmenvereinbarung Mezzanine-Kapital über 50 Millionen Euro für 231 polnische Photovoltaik-Projekte im Volumen von rund 257 MW Gesamtleistung zur Verfügung. Eine erste Tranche in Höhe von 12 Millionen Euro dient der Refinanzierung eines Portfolios von 50 Solaranlagen mit 48 MW Leistung. Das Kapital von Hansainvest Real Assets fließt über ein Nachrangdarlehen dem Gruppenunternehmen Sunfarming Polska IPP GmbH & Co. KG (SUN IPP) zu. Denn dieses bündelt derzeit die operativen Projekte von Sunfarming in Polen unter einem Dach. Man hat das Unternehmen eigens für die Partnerschaft gegründet.

Die Mezzanine-Finanzierung wurde in Euro ausgereicht und hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Da die Projekte in polnischen Zloty vergütet werden, stand eine adäquate Währungsabsicherung im Fokus der Strukturierung. Gemeinsam mit Spezialisten konnte eine robuste Lösung erarbeitet werden, die es dem Asset Manager Hansainvest Real Assets ermöglicht, die Transaktion trotz der Währungsinkongruenz im Cashflow-Profil mit einem geringen Risikoaufschlag zu finanzieren.

Sunfarming, das eigentümergeführte Unternehmen mit Sitz in Erkner bei Berlin, wird die finanziellen Mittel für die Entwicklung weiterer Photovoltaik-Solarparks nutzen. Neben dem Heimatmarkt Deutschland ist Polen der größte Markt für Sunfarming. Das Haus zählt zudem zu den Pionieren im polnischen Markt, der 2022 mit rund fünf Gigawatt einen neuen Zubau-Rekord verzeichnete und hinter Deutschland und Spanien der größte Photovoltaikmarkt in Europa war.

Hansainvest Real Assets wurde bei dieser Transaktion von Dentons, Baker Tilly und renerco plan consult unterstützt. Auf Seiten der Sunfarming Gruppe waren Bird&Bird und Rödl&Partner als Rechtsberater sowie Capcora als exklusiv mandatierter Financial Advisor tätig.

Hansainvest Finanzierung für Sunfarming ist komplexe Transaktion

„Die Transaktion stellt eine von wenigen Mezzanine-Finanzierungen in dem noch jungen, aber immer größer werdenden Solarmarkt dar. Euro-Finanzierungen stellen die Branche aufgrund fehlender Liquidität von Cross Currency Swaps im langfristigen Bereich vor eine Herausforderung. Wir freuen uns, dass wir bei dieser komplexen Transaktion unseren Beitrag leisten konnten, nachdem wir Sunfarming bereits in der Strukturierung der Bauzwischenfinanzierung und Banken-Refinanzierung begleiten konnten“, erläutert Bernhard Hofmann, Director im Bereich Energie und Infrastruktur bei Capcora.

3.2.2023 | Quelle: Capcora | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH