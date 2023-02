Der Haustechnikspezialist Mefa hat einen Absorber entwickelt, der als Quelle für die Wärmepumpe sowohl als Solarabsorber auf dem Dach als auch als Erdkollektor im Garten einsetzbar ist.

Die Wärmepumpe als umweltfreundliche Heiztechnologie ist eines der bestimmenden Themen auf der ISH, der internationalen Fachmesse für Sanitär, Heizung und Klima, die vom 13. bis 17. März in Frankfurt am Main stattfindet. Als ergänzende Quellen-Technologie zur Wärmepumpe präsentiert der baden-württembergische Haustechnikspezialist Mefa auf dieser Weltleitmesse erstmals sein komplettes multiQ-Absorbersystem.

Das soledurchströmte Absorber-Paneel eignet sich universell zur Nutzung aller gebäudenahen solaren Energiequellen. Somit erschließt es die bodennahe Erdwärme, das Wärmepotenzial von Bächen, Seen und Eisspeichern oder sammelt als Solarabsorber die Wärme von Dächern und Fassaden und führt sie der Sole-Wasser-Wärmepumpe zu. In der Praxis soll das System laut Hersteller bessere Wirkungsgrade als die Luft-Wasser-Wärmepumpe bieten und es lässt sich im Sommer auch als natürliche Kühlung nutzen. Mefa sucht mit multiQ-Absorbersystem den Kontakt zu den Wärmepumpen-Spezialisten im Heizungsbau. Firmenchef Martin Schneider: „Wir können mit Zahlen, Daten und kurzen Amortisationszeiten aufwarten, die auch Profis überzeugen.“

Mefa ist ein Spezialist für Rohrmontagesysteme in der technischen Gebäudeausrüstung und dem schweren Rohrleitungsbau. Neben den Produkten bietet das Unternehmen seinen Kunden bei Bedarf einen umfassenden Planungs- und Auslegungssupport. Mit Mefa energy systems hat sich das Unternehmen ein weiteres Standbein im Bereich Heizen und Kühlen mit regenerativen Energien aufgebaut. Das mittelständische Unternehmen hat seinen Sitz in Kupferzell, Baden-Württemberg. Mefa ist auf der ISH in Halle 12.1 Stand C52 zu finden.

13.2.2023 | Quelle: Mefa | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH