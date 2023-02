Der in Oslo ansässige und europaweit tätige Anbieter von Photovoltaik-Anlagen für Privathaushalte Otovo ist vom Handel an der „Euronext Growth Oslo“ auf die Hauptliste der Osloer Börse (OSE) aufgestiegen.

Die Notierung folgt für Otovo auf ein Jahr der raschen Expansion und des Wachstums. Denn im für den europäischen Solarmarkt rekordverdächtigen Jahr 2022 trat das Unternehmen in sechs neue Märkte ein. Diese umfassen zusammen einen adressierbaren Markt von 1,5 Millionen Solaranlagen für Privathaushalte pro Jahr. Aktuell ist Otovo damit nun in 13 europäischen Märkten, darunter Deutschland, vertreten. Die Notierung an der OSE erfolgt im Anschluss an die kürzlich angekündigte Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung von Otovo in Höhe von 125 Millionen Euro. Seit der ersten Pre-Seed-Runde im Februar 2016 hat das Unternehmen 120 Millionen Euro an Eigen- und 100 Millionen Euro an Fremdkapital aufgenommen.

„Der heutige Tag markiert einen Meilenstein für Otovo“, sagt Gründer und CEO Andreas Thorsheim zur Notierung an der OSE. „Fast auf den Tag genau sieben Jahre, nachdem wir in Norwegen mit einer bescheidenen Website an den Start gingen, blicken wir heute auf ein etabliertes Unternehmen, das jede Woche Hunderten von Europäerinnen und Europäern hilft, so einfach wie möglich an eine Solaranlagen zu kommen. In der jetzt begonnenen Phase liegt unser Fokus auf größtmöglicher Effizienz. Wir wollen mehr Paneele und mehr Batterien zu einem günstigeren Preis auf den Markt bringen. Was Verbrauchern, den Energiemärkten und unseren Investoren gleichermaßen zugutekommen wird.“

2022 wurde Erdgas auf dem EU-Strommarkt erstmals von Wind- und Sonnenenergie überholt. Im Vorjahresvergleich betrug der Solarzubau 47 Prozent. Otovo wuchs im gleichen Zeitraum viermal so schnell. „Die Förderung grüner Energie für die Verbraucher in vielen Märkten wird ausgebaut, was den Trend zu jährlichen Solarenergie-Rekorden in Europa zusätzlich verstärkt“, sagt Thorsheim.

15.2.2023 | Quelle: Otovo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH