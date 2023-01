Photovoltaik: Solarplattform Otovo verdoppelt Umsatz

Die norwegische Otovo hat über ihre Solarplatform 2022 doppelt so viel umgesetzt wie 2021. Neben Speichern brummt vor allem das Mietgeschäft.

Die Solarplattform Otovo hat im vergangenen Jahr ihren Umsatz verdoppeln können. Laut Unternehmensmitteilung hat die Gesellschaft 2022 europaweit fast 9000 Solaranlagen in Privathaushalten installiert und damit den Umsatz um 106 Prozent auf umgerechnet rund 190 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Seit Ende 2022 ist das ursprünglich aus Norwegen stammende Unternehmen in 13 europäischen Ländern aktiv. Neben der Erschließung neuer Märkte und der flächendeckenden Einführung von Stromspeichern zeichne vor allem das Mietmodell für die Umsatzsteigerung verantwortlich. So seien in Deutschland rund zwei Drittel aller über die Solarplattform Otovo installierten Anlagen vermietet.

“Mit 12.000 Solarabonnenten ist Otovo auf dem besten Weg, eines der größten dezentralen Solarkraftwerke Europas zu etablieren”, sagte der norwegische Geschäftsführer Andreas Thorsheim mit Blick auf das kommende Jahr. Die Finanzierung dafür steht bereits. Die norwegischen Banken DNB und Spb 1 SR-bank haben für das Großprojekt umgerechnet insgesamt 47 Millionen norwegische Kronen bereitgestellt, mit einer Option auf weitere 47 Millionen.

Otovo-Gründer Thorsheim: “Wir werden in den kommenden Jahren den Ausbau von Solarkraft weiter zügig vorantreiben, Europa mit großen Mengen an grünem Strom versorgen und damit unseren Anteil zur Überwindung der Energiekrise und dem Kampf gegen den Klimawandel leisten.”

