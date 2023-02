Der Nationale Wasserstoffrat prognostiziert, dass 2030 die Prozessindustrie und der Transportsektor den größten Wasserstoffbedarf haben werden. Im Jahr 2050 sind demnach auch der Wärmemarkt und der Stromsektor große Wasserstoffverbraucher.

Um für die kommenden Jahre und Jahrzehnte ein möglichst realistisches Bild vom Wasserstoffbedarf in Deutschland zu erhalten, hat der Nationale Wasserstoffrat (NWR) eine Datensammlung vorgenommen und im einem Papier analysiert. Die Bedarfe basieren auf Angaben der Branchen aus Prozessindustrie, Verkehrs- und Transportsektor und Wärmemarkt und wurden anschließend durch den NWR plausibilisiert. Die Analyse gibt somit einen groben, aber validen Überblick über zu erwartende Mengen, die in Deutschland produziert oder importiert werden müssen. Allein für das Jahr 2030 erwartet der NWR einen Bedarf in Höhe von insgesamt 53 bis 90 TWh der überwiegende Teil davon für die Stahlindustrie und den Schwerlastverkehr. Für das Jahr 2050 sind es dann mit 964 bis 1364 TWh mehr als zehn Mal so viel.

Die Analyse des NWR vergleicht zudem den relativen CO 2 -Vermeidungshebel beim Einsatz von Wasserstoff in unterschiedlichen Branchen. Dabei bestätigt die Datenanalyse, dass klimaneutraler Wasserstoff und klimaneutral hergestellte Wasserstoff-Derivate für das Erreichen der Klimaziele unverzichtbar sind.

Das vorliegende Papier hat der NWR dabei so konzipiert, dass zukünftige Änderungen der Rahmenbedingungen und entsprechende Auswirkungen auf die H 2 -Bedarfe im Dokument aktualisiert werden können.

2030 2050 Prozessindustrien 21-31 TWh 298 TWh Verkehr / Transport 27-29 TWh 253 TWh Wärmemarkt 5-10 TWh 125-500 TWh Stromversorgung 0-20 TWh 288 TWh Wasserstoffbedarf nach Sektoren. Quelle: NWR

Die Analyse des NWR zum Wasserstoffbedarf in Deutschland ist unter diesem Link zu finden.

16.2.2023 | Quelle: NWR | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH