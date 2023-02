Der Photovoltaik-Projektierer Wircon mit Sitz in Mannheim will sich künftig auf den Rhein-Neckar-Raum konzentrieren und hat daher das Australien-Geschäft verkauft.

Das Mannheimer Photovoltaik-Unternehmen Wircon GmbH verkauft mit der Wirsol Energy sein Australien-Geschäft an das malaysische Unternehmen Gentari. Der Verkauf ging laut Unternehmen am 14. Februar 2023 über die Bühne. „Der Verkauf unseres Australien-Geschäfts ist eine wesentliche Konsequenz der strategischen Neuausrichtung der Wircon GmbH. Unser zukünftiges Betätigungsfeld wird primär in Europa liegen. Als in der Metropolregion Rhein-Neckar beheimatetes Photovoltaik-Unternehmen werden wir nunmehr vor allem auch zahlreiche zukunftsgerichtete Projekte in der Rhein-Neckar-Region und darüber hinaus in Deutschland umsetzen“, sagt Wircon Geschäftsführer Jörg Gerike. Die Wircon GmbH legte bei dem Verkauf großen Wert darauf, dass alle 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirsol Energy in Australien weiterbeschäftigt werden.

Wirsol hatte im Jahr 2016 den Einstieg in den Markt für erneuerbare Energien in Australien gestartet. Knapp ein Jahr nach dem Einstieg hatte sich das Unternehmen nach eigenen Angaben zum Marktführer auf dem Kontinent entwickelt. Allein im Jahr 2017 hatte Wirsol fünf Solarparks umgesetzt: Whitsunday und Hamilton in Queensland mit einer Leistung von jeweils 69 MW und in Victoria die ebenfalls zu diesem Projekt gehörige, etwas kleinere Anlage in Gannawarra mit 60 MW. Auch in den folgenden Jahren hatte sich das Australien-Geschäft der Wircon-Gruppe erfolgreich weiterentwickelt.

Im Jahr 2021 hatte sich Wircon bereits von seinem britischen Zweig getrennt.

17.2.2023 | Quelle: Wircon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH