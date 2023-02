Fasa saniert Oberwiesenthaler Sporthotel zum Aktivsonnenhaus

Die Fasa AG, die durch ihre Mehrfamilienhaus-Projekte mit hohen solaren Deckungsgraden immer wieder für Schlagzeilen sorgt, hat ein neues Solarthermie-Leuchtturmprojekt in Angriff genommen. In Oberwiesenthal am Fichtelberg saniert das Chemnitzer Unternehmen das legendäre ehemalige Sporthotel „Aktivist“.

Im ersten Schritt der Sanierung verwandelt Fasa das zum Oberwiesenthaler Sporthotel dazugehörige Bettenhaus in ein weitgehend solar beheiztes Apartment-Haus. Mitte November 2022 wurde der Langzeitwärmespeicher mit 60.000 Liter Fassungsvermögen von Jenni Energietechnik aufgestellt.

In der DDR-Zeit war das 1911 errichtete Sporthotel ein beliebtes Feriendomizil. Dann stand es viele Jahre leer und wurde zum Schandfleck in dem Wintersportkurort. Fasa-Vorstand Ullrich Hintzen, der schon ein altes leerstehendes Gebäude in dem Urlaubsort zur „FASALodge“ mit fünf großen Ferienapartments umgebaut hat, will nun auch dieses Areal revitalisieren und ihm zu neuem Glanz verhelfen.

Seit 2021 wurde eine Million Euro in die Sicherung des historischen und denkmalgeschützten Sporthotels investiert, seit 2022 saniert Fasa das Bettenhaus, das in den 1970er Jahren dazu kam. Neben Solarkollektoren an den Fassaden wird auch eine zusätzliche Penthaus-Etage entstehen, an der Solarkollektoren installiert werden. 69 Ferienapartments mit luxuriöser Ausstattung sollen in dem Gebäude Platz finden. Parallel dazu wird in dem denkmalgeschützten ehemaligen Oberwiesenthaler Sporthotel schon einmal die Gebäudesicherung vorangetrieben, die durch den jahrelangen Leerstand erforderlich wurde. Rund 25 Millionen Euro investiert Hintzen in das Bauvorhaben. Die Sanierung des Bettenhauses soll voraussichtlich 2025 abgeschlossen sein.

Tochterfirma Retec Solar fertigt Solarkollektoren für Oberwiesenthaler Sporthotel

Für das Großprojekt hat Hintzen 2020 die Tochterfirma Summit of Saxony Immobilien GmbH gegründet. Das ist nicht die einzige Firma, die aus der Fasa AG heraus gegründet wurde. 2018 erwarb das Unternehmen das Knowhow und die Rechte eines regionalen Unternehmens und gründete damit die Retec Solar GmbH. Sie fertigt Solarkollektoren in kostengünstigen Standardformaten und in individuellen Sonderformaten, um Dächer und Fassaden vollflächig zu belegen. Neben Rechtecken sind beispielsweise auch Dreiecke, Trapeze und Parallelogramme möglich. Zunächst fertigte Retec Solarkollektoren nur für die Bauvorhaben der Fasa AG, mittlerweile erwerben auch externe Kunden sie für ihre Projekte.

Eine weitere Tochterfirma ist die Werkform GmbH, die Spielgeräte aus Holz für den Außenbereich herstellt. Eine Koproduktion von Werkform, Fasa und Retec Solar ist eine Holzlärmschutzwand, die optional mit Solarkollektoren bestückt werden kann. Sie ist seit 2021 erhältlich und wurde in dem gleichen Jahr mit dem EKU-Zukunftspreis des sächsischen Energieministeriums ausgezeichnet.

