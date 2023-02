EVE Energy in China: Batterie-Fabrik fertig, weiterer Grundstein gelegt

Kaum ist die eine Batterie-Fabrik fertig, beginnt der Bau der neuen "Superfabrik" mit 60 GWh Kapazität. EVE Energie erklärt das mit der hohen Nachfrage.

In der Stadt Jingmen in China hat der Batterie-Hersteller EVE Energy laut einer Pressemitteilung gerade die Abschnitte 6, 7, 8, und 9 seiner neuen Fertigung in Betrieb genommen. Insgesamt habe die Fabrik damit eine Kapazität von jährlich 73 GWh. Die Inbetriebnahme nutzte EVE direkt für die feierliche Grundsteinlegung zur nächsten Batterie-Fabrik am selben Standort. Diese soll eine „Superfabrik“ mit 60 GWh werden.

Seitdem sich das Unternehmen im Jahr 2012 für die Stadt Jingmen als Produktionsstandort entschieden hat, hat es umfassende Investitionen getätigt und Erweiterungen in verschiedenen Bereichen der Industriekette unterstützt, und so in Zentralchina den größten Cluster der Industrie für Strombatterien geschaffen.

Die Gesamtinvestitionen von EVE in die vier in Betrieb genommenen Produktionsstätten belaufen sich auf mehr als 16,6 Milliarden Chinesische Yuan (CNY). Das Unternehmen hat sich im Jahr 2012 für die Stadt Jingmen als Produktionsstandort entschieden. Seitdem habe es immer wieder in die Batterie-Wertschöpfung investiert. In im Zentrum von China sei um die Fabrik so das größte industrielle Batterie-Cluster entstanden.

Auch in Deutschland bauen Unternehmen ihre Batterie-Fertigung massiv aus, zum Beispiel Northvolt in Heide oder Varta in Nördlingen. In Ungarn soll sogar ein Fabrik von CATL mit 100 GWh entstehen.

Vier neue Abschnitte sollen verschiedene Batterie-Typen herstellen

In den vier neuen Abschnitten will EVE Energy verschiedene Produktlinien fertigen. Die Fabrik 16 im Abschnitt 6 soll die Batterien vom Typ LF280K herstellen, das aktuelle Hauptprodukt des Unternehmens, das vor allem der stationären Energiespeicherung dient.

Fabrik 14 in Abschnitt 7 soll große zylindrische Hochleistungsbatterien produzieren, ein strategisches Produkt für EVE. Hierfür hat EVE Energy eine neue Produktionslinie mit einem hohen Grad an IT-Ausstattung entworfen. Die Batterien sollen vor allem in Elektrofahrzeugen des mittleren oder gehobenen Marktsegments Anwendung finden.

Im Werk 15 in Abschnitt 8 will EVE Energy Lithium-Eisen-Zellen und integrierte Batteriepakete für Pkw herstellen. Diese sollen für diejenigen Autohersteller geeignet sein, die Autos in intelligenten Fabriken bauen wollen. Werk 15 ist zudem das einzige, für das EVE in der Pressemitteilung ökologische Kriterien erwähnt. Dort würden Material-Rückgewinnung und Recycling erforscht. Sie seien Teil der Umweltschutzverpflichtungen des Unternehmens. Zudem würde dort Ökostrom eingesetzt.

Fabrik 18 in Abschnitt 9 soll Energiespeicherprodukte und Lithium-Eisen-Zellen für Nutzfahrzeuge produzieren. Nach der Fertigstellung soll das Werk die Lieferkapazitäten auf Märkten wie digitale Energie, Standort-Energie, photovoltaische Energiespeicherung und Logistikfahrzeuge erhöhen.

Während der Zeremonie stellte Dr. Yuan Dingding, Chief Technical Officer für Lithium Iron Phosphate Batteries of EVE, die Arbeit des Unternehmens an Innovationen im Bereich Schnellladetechnologie vor. Sein Produkt, eine 130-Ah-LFP-Zelle, wurde in SUV-Fahrzeugen mit 800-V-Batteriesystemen eingesetzt.

Super-Fabrik in China soll größte Batterie-Fertigung der Welt sein

Mit der zusätzlichen 60 GWh Super-Fabrik will EVE Energy die Marke von 200 GWh an Batterie-Produktionskapazität überschreiten.

Wei Na, General Manager im Lithium-ion Battery Factory Planning Department stellte die Highlights der Anlage vor. Sie soll die weltweit größte Batterie-Fabrik mit einer einzigen Einheit und integriertem und digitalem Design sein. Das soll die Effizienz erheblich steigern und die Produktionskosten senken. EVE Energy will in der Superfabrik sein Batterie-Flaggschiff der nächsten Generation herstellen, die LF560K-Batterie.

Das 2001 gegründete EVE Energy ist seit 2009 in Shenzhen an der Börse notiert. Sie fertigt Batterien für stationäre und mobile Energiespeicher sowie für Consumer-Produkte. Kernanwendung ist neben der Energiebranche das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Nach eigenen Angaben hält das Unternehmen 5.870 nationale Patente in China. Zudem gebe es eine Roadmap für die CO2-Reduktion und Senkung des Ressourcenverbrauchs entlang der Herstellungskette. Dafür habe das Unternehmen den Titel „National Green Factory“ erhalten.

27.2.2023 | Quelle: EVE Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH